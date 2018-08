Jakie prawa pracownicze ma kobieta w ciąży?

Często zdarza się, że ciężarne kobiety nie rezygnują z pracy. Jednak kobiety w odmiennym stanie mają swoje specjalne prawa, które im przysługują. Warto je znać.

Przede wszystkim kobiety w ciąży mają 4 główne prawa pracownicze:

- płatny urlop, który mają wykorzystać na badania prenatalne

- urlop macierzyński

- płatne dodatki macierzyńskie

- ochronę przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu

Roczny chłopczyk zmarł, gdy matka zapominając o nim zostawiła go na osiem godzin w rozgrzanym samochodzie i poszła do pracy

W rozumieniu prawa brytyjskiego badania prenatalne, to także inne zajęcia, na które przyszła mama musi uczęszczać, jak na przykład kursy i szkoły rodzenia, jeśli tylko zachodzi taki wymóg. Pracodawca nie może też zmienić warunków kontraktu ciężarnej kobiecie bez wcześniejszego porozumienia z nią.

Pracodawca powinien udzielić kobiecie w ciąży płatnego urlopu, jeśli ta musi udać się do lekarza lub na zajęcia związane z ciążą lub macierzyństwem. Ojciec lub partner ciężarnej pracownicy także może otrzymać taki urlop, jednak jest on bezpłatny oraz może go wykorzystać tylko dwa razy.

Kiedy zaczyna się urlop macierzyński?

Urlop macierzyński oraz ustawowy zasiłek macierzyński zaczynają się automatycznie w momencie, kiedy przyszła matka musi opuścić stanowisko pracy ze względu na swój stan przynajmniej 4 tygodnie przed rozwiązaniem i nieważne tutaj są wcześniejsze uzgodnienia. Jeśli bowiem zachodzi choćby najmniejsze prawdopodobieństwo komplikacji, to bez względu na wszystko kobieta w ciąży powinna udać się na urlop macierzyński.

Obowiązkowy urlop macierzyński

Obowiązkowy urlop macierzyński należy wziąć 2 tygodnie przed urodzeniem dziecka albo 4 tygodnie po jego narodzinach.

Co pracodawca musi wiedzieć o ciąży?

Pracownica jest obowiązana poinformować swojego pracodawcę o tym, że jest w ciąży przynajmniej 15 tygodni przed ostatnim tygodniem ciąży. Jeśli to nie jest możliwe (na przykład, jeśli pracownica nie wiedziała, że jest przy nadziei), to przyszła matka powinna poinformować o tym jak najszybciej.

Przy tym powinna zawiadomić swojego pracodawcę, kiedy zamierza iść na urlop macierzyński i od kiedy zacznie pobierać zasiłek macierzyński. Trzeba też pamiętać, że pracownica nie może wziąć dnia urlopowego na badania prenatalne, jeśli wcześniej nie poinformowała pracodawcy o swojej ciąży.

Bezpieczeństwo i zdrowie kobiety w ciąży

Gdy pracodawca otrzyma informację o tym, że jego pracownica jest w ciąży, to powinien on mieć wiedzę na temat ryzyka dla matki oraz jej nienarodzonego dziecka w miejscu pracy. Może ono być spowodowane:

- podnoszeniem ciężkich rzeczy

- staniem lub siedzeniem przez dłuższy czas w jednej pozycji

- wystawieniem na działanie substancji toksycznych

- długimi godzinami pracy

Irlandia: Seks-skandal z polskim ginekologiem w roli głównej - 71-lekarz dopuścił się "haniebnego" zachowania

Jeśli takie zjawiska występują w miejscu pracy, to pracodawca musi podjąć kroki zmierzające do usunięcia ich poprzez na przykład zaoferowanie innej pracy lub zmianę godzin.