Płacisz za wodę w UK? Możesz dostać nawet £1 000 odszkodowania za problemy z dostawą wody do domu

Przy okazji upałów w społeczeństwie wzrasta świadomość co do roli, jaką w życiu codziennym odgrywa woda. Jednak płacąc comiesięczne rachunki rzadko zastanawiamy się na tym, że przedsiębiorstwa dostarczające wodę gospodarstwom domowym podlegają ścisłym regulacjom i że jeśli nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków, to ponoszą za to odpowiedzialność – również finansową.

Susza w Wielkiej Brytanii wzmogła presję na społeczeństwie w zakresie ograniczenia zużycia wody. W lipcu sytuacja była niemal dramatyczna - z uwagi na niski poziom wody w rezerwuarach, Irlandia wprowadziła zakaz korzystania z węża ogrodowego, a ten sam zakaz przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne United Utilities chciało także wprowadzić w północnych regionach Anglii od 5 sierpnia. I choć United Utilities ostatecznie wycofało się z zakazu, to i tak społeczeństwo na własnej skórze poczuło, z jakimi konsekwencjami wiąże się długotrwała susza.

Jednak wraz z nastaniem problemów z dostawą wody w sieci zawrzało, a internauci zwrócili uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne wykazują się sporą hipokryzją. Chodzi o to, że niektóre przedsiębiorstwa z jednej strony zachęcają do ograniczania zużycia wody w upały, a z drugiej nie naprawiają pękniętych rur, przez które wypływają hektolitry wody. Przy tym pewne przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne wypłacają swoim akcjonariuszom wysokie dywidendy.

Jak jednak przypomina dziennik „Daily Mirror”, dostarczanie wody jest usługą obarczoną odpowiedzialnością, a mieszkańcy Wysp, którzy regularnie płacą za dostawę wody do swoich gospodarstw domowych, mają prawo żądać, by przebiegała ona płynnie. W każdym innym wypadku należy im się odszkodowanie.

Zgodnie z wytycznymi OFWAT – brytyjskiego urzędu odpowiedzialnego za regulację dostaw wody, konsumenci mają prawo domagać się odszkodowania, gdy:

wezwany do domu hydraulik nie zjawi się lub zjawi się o innej porze niż ta umówiona, w celu naprawy usterki (£20);

w kranie jest niskie ciśnienie wody (£25);

przerwa w dostawie wody nie została wystarczająco wcześnie zapowiedziana (£20);

dostawa wody nie została przywrócona – za pierwsze 24 godziny przerwy w dostawie wody odszkodowanie wynosi £20, a później jest to £10 za każdy kolejny dzień;

przedsiębiorstwo nie odpowiada na zapytania dotyczące wysokości rachunku (£20);

dojdzie do uszkodzenia kanalizacji, w wyniku którego zostanie zalane mieszkanie – w takim wypadku odszkodowanie może wynieść £150 - £1 000.