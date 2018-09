Imigranci z UE mają większy wkład w rozwój brytyjskiej gospodarki niż Brytyjczycy?

Z raportu think tanku Centre for Cities wynika, że wśród imigrantów z Unii Europejskiej żyjących na Wyspach o wiele więcej jest osób zatrudnionych i posiadających wyższe kwalifikacje niż Brytyjczyków. W przypadku Brexitu, po którym przestanie obowiązywać prawo do swobodnego przepływu osób, wniosek dotyczący losów brytyjskiej gospodarki nasuwa się sam...

Brytyjskie firmy od dawna apelują do rządu, aby wykazał się większym zainteresowaniem w przypadku zagwarantowania praw pracownikom z UE na Wyspach po Brexicie, gdyż od tego również zależy przyszłość brytyjskiej gospodarki. Jak się okazało po publikacji raportu jednego z think tanków - zależność od siły roboczej z UE jest w Wielkiej Brytanii ogromna.

„Wielka Brytania potrzebuje imigrantów – nie tylko tych najbardziej wykwalifikowanych i najzdolniejszych”

W raporcie sporządzonym przez think tank Centre for Cities opublikowano m.in. wpływ imigrantów z Unii Europejskiej na brytyjską gospodarkę w Anglii i Walii. Wynika z niego, że w Wielkiej Brytanii o wiele częściej zdarza się, że obywatele unijni mieszkający na Wyspach są osobami pracującymi, niż Brytyjczycy.

70 proc. imigrantów z UE żyjących w UK ma zatrudnienie w porównaniu z 58 proc. Brytyjczyków. Z przeprowadzonych przez think tank badań wynika także, że imigranci z UE posiadają często wyższe kwalifikacje (33 proc. ma dyplomy) niż rodzimi mieszkańcy Wysp (26 Brytyjczyków posiada dyplom).

Biorąc pod uwagę opublikowane dane, nikogo nie powinna dziwić jednomyślność brytyjskich przedsiębiorców, którym zależy na pracownikach z Unii Europejskiej po Brexicie i opowiadają się przeciwko rezygnacji z prawa do swobodnego przepływu osób.

WAŻNE: Szkocja zapłaci imigrantom za wnioski o status osoby osiedlonej (settled status) po Brexicie