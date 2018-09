WAŻNE: Szkocja zapłaci imigrantom za wnioski o status osoby osiedlonej (settled status) po Brexicie

Premier Szkocji, Nicola Sturgeon powiedziała we wtorek, że szkocki rząd jest gotowy pokryć koszt związany z aplikacjami o status osoby osiedlonej (settled status), który został nałożony przez Home Office na imigrantów z UE.

Szkocki rząd chce załagodzić niepokoje związane z ryzykiem niedoboru pracowników z Unii Europejskiej na szkockim rynku pracy po Brexicie i jest gotowy ułatwić im aplikację o wymagany status osoby osiedlonej przez pokrycie opłaty za nią w wysokości 65 funtów.

Nicola Sturgeon od czasu referendum mówi głośno o tym, że nie popiera jego wyniku i daje jasny przekaz, że Szkocji zależy na imigrantach z UE. Szkocka premier zdaje sobie sprawę, że, gdy przestanie obowiązywać swobodny przepływ osób po Brexicie, przy starzejącej się szkockiej populacji, na rodzimym rynku może zabraknąć rąk do pracy.

Lukę tę doskonale wypełniają imigranci z krajów Unii, którzy - co Sturgeon wielokrotnie podkreślała - przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Mając na uwadze nieocenioną wartość pracowników pochodzących z krajów UE szkocki rząd jest gotowy pokryć koszt związany z aplikacją imigrantów z UE o status osoby osiedlonej uprawniający ich do legalnej pracy i życia w UK po Brexicie.

"To wyjątkowo niewłaściwe, że ludzie, którzy mają już wkład w rozwój naszego kraju, będą musieli płacić za to, aby móc zachować swoje prawa do mieszkania i pracy tutaj" - powiedziała Nicola Sturgeon w Szkockim Parlamencie.

"Niemniej jednak mogę potwierdzić, że szkocki rząd jest w stanie pokryć opłaty związane z aplikacjami o status osoby osiedlonej dla imigrantów z UE, którzy u nas pracują" - dodała premier.

Imigranci z UE, którzy chcą zostać w UK mogą już dzisiaj aplikować o status osoby osiedlonej (settled status)