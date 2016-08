Brytyjczyk Richard Lucas mieszka w Polsce od 25 lat, tutaj ma żonę, dzieci, własną firmę i jak dotąd jest zadowolony z życia poza swoją ojczyzną. Teraz stara się o polskie obywatelstwo.

Polska jest dla niego drugą ojczyzną, ponieważ to tutaj postanowił 25 lat temu wyjechać ze swojego rodzinnego Cambrigde. Gdy o swojej decyzji poinformował rodzinę i znajomych, to wszyscy pukali się w czoło pytając się, co mu strzeliło do głowy, że wybiera kraj, który jeszcze kilka lat wcześniej znajdował się za żelazną kurtyną. Jednak Richard pozostał konsekwentny w swojej decyzji.

Dlaczego przyjechał do Polski? Za swoją ówczesną dziewczyną, która była Polką i dzisiaj jest jego żoną i mamą jego dzieci. W Cambridge, po ukończeniu uniwersytetu pracował w firmie konsultingowej, ale praca nie dawała mu satysfakcji. Po przyjeździe do Krakowa zatrudnił się w Krakowskim Towarzystwie Przemysłowym.

Dzisiaj jest przedsiębiorcą inwestującym w start- upy, zatrudnia około 700 osób, jest też kuratorem TEDx Kazimierz. Jako przedsiębiorca wspierał też budowę pomnika Niedźwiedzia Wojtka, legendarnego kaprala Wojska Polskiego.

Pierwsze lata Richarda w Polsce były zaskoczeniem. 25 lat temu nasz kraj był wg niego zupełnie inny niż teraz. Urzędnicy żyli jeszcze w epoce komunizmu i byli przez to przeświadczeni o swojej władzy wobec zwykłego obywatela, a już szczególnie wobec obcokrajowca. Zaskoczyła go też ogromna ilość biurokracji i zawiłych przepisów przez co pracował po 14 – 18 godzin. Po tych 25 latach, jak twierdzi Richard, świadomość urzędników zmieniła się o 180 stopni. Obecnie urzędnik zdaje sobie sprawę, że jest po to, żeby pomagać obywatelowi.

Teraz zdecydował się postarać się o polski paszport, ponieważ w obliczu Brexitu zaczął obawiać się o przyszłość Wielkiej Brytanii. Richard jako przedsiębiorca jest świadomy, że dużo dał naszemu krajowi, ale też dużo od niego wziął, a zdobycie przez niego polskiego obywatelstwa jest formą lojalności wobec naszego kraju.

Aby zdobyć polskie obywatelstwo musi zdać trudny egzamin z języka polskiego i mimo, że nasz język zna bardzo dobrze i posługuje się nim na codzień, to nie przeszkadza mu ten wymóg, ponieważ jak sam mówi „Polska ma pełne prawo sprawdzać, czy ja pasuję do tego kraju”.