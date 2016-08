Imigranci o niskich kwalifikacjach będą musieli starać się o pozwolenie na pracę po Brexicie?

Niewykwalifikowani pracownicy pochodzący z krajów Unii Europejskiej muszą liczyć się z możliwością wprowadzenia obowiązkowego pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii.

Plany wprowadzania pozwolenia na pracę dla niskowykwalifikowanych pracowników spoza Wielkiej Brytanii rozważa brytyjski rząd. David Metcalf szef Migration Advisory Committee działającego przy Home Office powiedział, że zarówno liczba imigrantów oraz czas ich przebywania na Wyspach może być wkrótce szczegółowo kontrolowany.

Wspólnota jest skończona? Premier Finlandii wskazuje na potężne siły, które niszczą UE od środka

Migration Advisory Committee opublikowała raport, z którego wynika, że niewykwalifikowani pracownicy mają „negatywny wpływ na wysokość zarobków w sektorze pracowników o niskich płacach”.

Metcalf powiedział, że obecny system mógłby być podobny do tego, który jest zastosowany wśród pracowników sezonowych w Wielkiej Brytanii. „Wielkim zaniedbaniem ze strony Migration Advisory Committee byłby brak zastanowienia się nad tą sprawą” – powiedział David Metcalf.

„Uważam, że wprowadzenie pozwoleń na pracę jest najprostszym wyjściem, ponieważ już mamy działające zalążki takiego systemu. System, który działa obecnie w rolnictwie jest świetne zarządzany. Możemy pomyśleć nad przeniesieniem go do innych sektorów gospodarki, w których jest zatrudnionych dużo niewykwalifikowanych pracowników z Unii Europejskiej” – powiedział Mercalf.

Jednak Theresa May unika odpowiedzi na pytanie, czy migranci z UE pozostający na Wyspach automatycznie otrzymają pozwolenie na pracę i zamieszkanie po Brexicie, pomimo presji politycznej wzywającej ją do udzielenia na to gwarancji imigrantom.

Wspomniany raport podaje, że niewykwalifikowani pracownicy mogą powodować wzrost kosztów usług publicznych, ponieważ korzystają oni z wielu zasiłków, a mniej wkładają do systemu.

Unijny paszport – brytyjski przedmiot pożądania!



Mogą powodować też nadmierne obciążenie systemu usług publicznych, ponieważ więcej osób chce korzystać z darmowej edukacji, opieki zdrowotnej czy komunikacji zbiorowej.