Do wybrzeży Wielkiej Brytanii dotrze huragan Helena. To jeden z trzech huraganów szalejących obecnie nad Oceanem Atlantyckim

Fot. Getty

Meteorolodzy informują, że jeden z trzech huraganów szalejących obecnie nad Oceanem Atlantyckim zrobi w tym tygodniu zwrot o 180 st. i dotrze do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Huragan Helena, bo o nim właśnie mowa, może przynieść opady, silny wiatr z gwałtownymi porywami, a także ciepłe powietrze.

Choć cały świat patrzy obecnie z niepokojem na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, w które lada moment ma uderzyć niezwykle silny huragan Florence, to nie można zapominać, że nad Oceanem Atlantyckim szaleją jeszcze dwa inne huragany – Isaac i Helena. Meteorolodzy informują, że ten ostatni huragan, który został namierzony ok. 2 tys. km na południowy-zachód od archipelagu Azorów, zrobi lada moment zwrot o 180 st. i zacznie zmierzać w kierunku Wielkiej Brytanii.

Coraz więcej miejsc pracy w Polsce - na obsadzenie czeka aż 165 tysięcy wakatów

Meteorolodzy uspokajają jednak, że huragan Helena jest znacznie słabszy od huraganu Florence zagrażającego Stanom Zjednoczonym, a także że wraz z przesuwaniem się mas powietrza w kierunku Europy, będzie on tracił na sile. Obecnie prędkość wiatru huraganu Helena wynosi ok. 140 km/h (kat. 1 w skali Saffira-Simpsona) i jest to prawdopodobnie jego maximum. Nie zmienia to jednak faktu, że huragan może przynieść nad Wielką Brytanię wiatr i silne opady deszczu, połączone z ciepłymi masami powietrza.

Aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii należy posadzić las wielkości Yorkshire

- Istnieje szansa, że Helena wpadnie w prąd strumieniowy i tym samym przyniesie nad Wyspy po weekendzie wiatry i silne opady. Ale to też będzie zależało od warunków pogodowych w Wielkiej Brytanii w chwili nadejścia huraganu – można się także spodziewać wzrostu ciśnienia atmosferycznego i zmniejszeniem opadów – powiedziała Emma Smith z Met Office.