Aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii należy posadzić las wielkości Yorkshire

Aby zmniejszyć ilość emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii, należy posadzić na Wyspach las dorównujący wielkości całemu Yorkshire.

Obecne trendy pokazują, że wiele państw stara się zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, których spalanie sprawia, że do ziemskiej atmosfery przedostają się ogromne ilości gazów cieplarnianych. Jednak sama rezygnacja z konwencjonalnych źródłeł energii nie wystarczy i trzeba podjąć kolejne kroki w celu walki z emisją szkodliwych, także dla naszego zdrowia, gazów.

Po Brexicie czeka nas spadek cen żywności w sklepach

Rządowy raport, który został opracowany przez grono ekspertów podaje, że aby skuteczniej walczyć ze zjawiskiem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, należy zacząć sadzić drzewa w Wielkiej Brytanii. Brytyjscy naukowcy opracowali nawet plan i wyliczyli, że aby las skutecznie zmiejszał ilość dwutlenku węgla w atmosferze, to musiałby być wielkości całego hrabstwa Yorkshire. Naukowcy brytyjscy przedstawili rządowi strategię walki z emisją gazów cieplarnianych, której opracowanie zostało zlecone przez ministerstwo biznesu, energii i przemysłu.

Dwie grupy naukowców z Royal Academy of Engineering oraz z Royal Society pracowały nad strategią mającą na celu zmniejszenie emisji gazów poprzez ograniczenie stosowania węgla w brytyjskiej gospodarce. Przy czym naukowcy ostrzegają, że czasu na takie działania jest coraz mniej.

"Musimy działać i musimy to robić szybko. Mamy obecnie technologie i metody, które możemy wykorzystać w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych" - powiedział prof. Gideon Henderson z Uniwersytetu w Oxfordzie, który przewodził grupie naukowców. Rządowe plany zakładają, że Wielka Brytania będzie miała zerową emisję szkodliwych gazów do roku 2050. Aby to zrobić potrzeba jednak działań w sektorach, w których zużycie paliw kopalnych jest największe.

Mowa tutaj na przykład o lotnictwie czy rolnictwie. Rezygnacja tych dwóch branż z konwencjonalnych paliw będzie długim i bardzo trudnym procesem, ale jest to konieczność.

"Jeśli zaczniemy wykorzystywać energię słoneczną i alternatywne źródła energii w transporcie oraz w produkcji, to do 2050 roku możemy pozbyć się ponad 130 mln ton dwutlenku węgla, który trafiłby do naszej atmosfery zaledwie przez jeden rok. Aby dojść do zerowej emisji dwutlenku węgla musimy dowiedzieć się, jak wyeliminować z niej taką ilość dwutlenku węgla" - powiedział prof. Nelay Shah z Imperial College London.

Hotele zmuszone do usunięcia z pokojów minibarów, bo "głównie brytyjscy" turyści SIKALI do pustych butelek

Choć odpowiedzią na problem dwutlenku węgla w atmosferze ma być program sadzenia drzew w Wielkiej Brytanii, to to jest jednak nadal zbyt mało. Dlatego brytyjscy naukowcy stwierdzili, że istnieją jeszcze inne metody, które można wykorzystać do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Jedną z nich jest uprawa specjalnych roślin, z których można pozyskać biomasę, którą następnie można spalać zamiast węgla.