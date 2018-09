Czym jest unia celna UE i co dla Wielkiej Brytanii oznacza opuszczenie porozumienia handlowego?

Fot. Getty

Członkostwo w unii celnej UE pozwala na prowadzenie w obrębie Wspólnoty swobodnego handlu. Co jednak stanie się po Brexicie, gdy Wielka Brytania opuści unię celną UE?

Licząca 50 lat unia celna Unii Europejskiej pozwoliła kolejnym krajom członkowskim na prowadzenie swobodnego handlu, bez potrzeby uiszczania ceł. Unia celna zagwarantowała swobodny przepływ wszystkich towarów, zarówno tych, które zostały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, jak i tych, które sprowadzono spoza jej terytorium. To właśnie 50 lat temu państwa ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zniosły opłaty celne na wewnętrznych przejściach granicznych oraz wprowadziły jednolity system ceł przywozowych na produkty importowane spoza UE. Porozumienie ustanawiające unię celną przyczyniło się do znacznego ograniczenia barier w handlu – zarówno tych administracyjnych, jak i tych finansowych.

Coraz więcej Polaków deportowanych z UK. Czy powodem jest Brexit?

Należy jednak pamiętać, że unia celna to nie to samo, co strefa wolnego handlu czy wspólny rynek. Strefa wolnego handlu jest niższym od unii celnej stadium integracji, ponieważ nie obowiązuje w niej wspólna polityka wobec państw trzecich. Z kolei wspólny rynek to wyższe stadium integracji, w którym mamy do czynienia nie tylko ze zniesieniem ceł i ograniczeń ilościowych w handlu pomiędzy państwami członkowskimi, ale też ze wspólną polityką handlową wobec państw trzecich oraz ze swobodnym przepływem usług, kapitału i pracowników.

Nawet £9 mld przemysł spożywczy zapłaci za brak umowy z UE! Wzrost cen zostanie w znacznej mierze przerzucony na konsumentów

Od momentu przeprowadzenia referendum w 2016 r. rząd w Londynie stanowczo opowiadał się za opuszczeniem wspólnego rynku, przede wszystkim z uwagi na to, że chciał zahamować niekontrolowany napływ na Wyspy imigrantów z UE. I o ile w tym zakresie panuje na brytyjskiej scenie politycznej względna zgoda, to kwestia opuszczenia unii celnej budzi znacznie większe kontrowersje. Bo choć opuszczenie unii celnej UE umożliwiłoby Wielkiej Brytanii zawieranie oddzielnych umów handlowych z innymi państwami, to z drugiej strony oznaczałoby ono wprowadzenie ceł w obrocie handlowym z państwami Wspólnoty, a tym samym wzmożoną kontrolę na granicach i przerwanie płynności w łańcuchu dostaw.



Wielka Brytania mogłaby po Brexicie skorzystać z kilku rozwiązań, które dostępne są dla krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Przypomnijmy bowiem, że Norwegia i Szwajcaria (które nie są sygnatariuszami unii celnej), mają swobodny dostęp do rynku unijnego, który nie jest obłożony cłem. Jednak w zamian za to państwa te zgodziły się na swobodny przepływ pracowników oraz na dokładanie się do budżetu UE. Z kolei Turcja, Andora i San Marino są członkami unii celnej UE, ale nie są częścią wspólnego rynku.

„Kowbojka”, „The besciak”, „Fachowiec-Bombowiec” - Internauci śmieją się z instalacji elektrycznej wykonanej w domu Polki w UK

Obserwując jednak retorykę decydentów politycznych w Wielkiej Brytanii trudno jest się spodziewać, by Londyn zdecydował się na którąkolwiek z tych opcji. Rząd Theresy May od początku postawił na ograniczenie do minimum imigracji z UE, a dodatkowo niejednokrotnie zaznaczał, że od chwili opuszczenia Wspólnoty chce być niezależny od bloku i mieć swobodę w negocjowaniu nowych umów handlowych.