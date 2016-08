Brytyjczycy narzekają, że 50,000 funtów rocznie zarobków to za mało

Ich zarobki są dużo wyższe niż przeciętnych rodzin, ale i tak mają trudności z domknięciem domowego budżetu. Dlaczego rodziny z brytyjskiej klasy średniej mają problemy finansowe?

Podczas gdy przeciętna pensja na Wyspach wynosi nieco ponad 26,000 funtów rocznie, rodziny z klasy średniej narzekają, że 50,000 funtów to dla nich za mało. 31 proc. z nich ma długi i niespodziewany wydatek rzędu 500 funtów stanowiłby dla nich problem.

Statystyki są miażdżące: Liczba przyjeżdżających na Wyspy imigrantów jest rekordowa!

Większość brytyjskich rodzin z klasy średniej na wakacje nie jeździ za granicę tylko spędza je w kraju, najczęściej u rodziny, nie wychodzą też do teatru, kina czy filharmonii, nie spędzają też czasu w drogich restauracjach. Jeśli w ogóle gdzieś wychodzą, to do supermarketu zrobić zakupy, bo tak jest taniej. Mimo ich wysokich zarobków część rodzin co miesiąc zastanawia się, jak przeżyć do przysłowiowego „pierwszego”. Skoro zarabiają dużo powyżej średniej krajowej, to co się dzieje z ich pieniędzmi?

Polka żyje jak w bajce, ponieważ wyszła za Araba. Jest czego zazdrościć!

Patrząc na wydatki brytyjskich rodzin można zauważyć pewną prawidłowość. Większość z nich posiada dwójkę lub trójkę dzieci, których utrzymanie kosztuje sporo. Sama opieka nad dzieckiem pochłania około 1000 funtów, do tego dochodzą inne koszty utrzymania dzieci takie jak jedzenie, ubrania, wyprawka szkolna itd. Drugim obciążeniem dla klasy średniej są kredyty i hipoteki na dom, które wahają się od 500 do 1000 funtów miesięcznie. Jeśli doliczyć do tego koszt utrzymania samochodu, który wynosi od 200 do nawet 600 funtów plus paliwo, to okaże się, że Brytyjczycy z klasy średniej nic nie odkładają na przyszłość.

A trzeba wiedzieć, że większość z nich ma obciążone karty kredytowe i jeździ do pracy komunikacją miejską mimo posiadania samochodu lub nawet dwóch. Jak zatem na tym tle radzą sobie polskie rodziny w Wielkiej Brytanii? Wielu analityków zwraca uwagę, że Brytyjczycy są po prostu rozrzutni i wbrew pozorom nie potrafią oszczędzać. Rachunki za media w niektórych rodzinach mogą sięgnąć nawet ponad 1000 funtów, a to zdecydowanie nie świadczy o ich oszczędności.

Słynna brytyjska beneficiara zmiażdżona w telewizji śniadaniowej! Co jej powiedział prezenter?



O to, jak wyglądają zarobki i wydatki brytyjskiej rodziny z klasy średniej: Rhiannon Stevens ma 34 lata, jej mąż Craig ma tyle samo. Mają 8-letnie bliźnięta Jacka i Amelię oraz 18-miesięczną córeczkę Phoebe. Rhiannon pracuje w reklamie i zarabia 39,000 funtów rocznie podczas gdy Craig zarządza zasobami ludzkimi i zarabia 26,000 funtów. Wspólnie zarabiają 65,000 funtów, to dwa razy więcej niż zarobki przeciętnego Brytyjczyka.

Miesięczny domowy budżet: 3,590

Wydatki (w skali miesiąca):

Czynsz: 1000

Opieka dla dzieci: 400

Rachunki: 550

Utrzymanie samochodu: 370 za Citroena Picasso oraz Renault Megane

Komunikacja publiczna: 190

Zakupy spożywcze: 250

Ubrania: 60

Siłownia: 51

Konto oszczędnościowe dla dzieci: 60

Świetlica: 100

Wyjścia, rozrywka: 65

Wakacje: 150 (nie płacąc za wynajęcie pokoju)

Urodziny, święta: 250

Zwierzęta: 20

Fryzjer: 30

Suma: 3 546

W sumie Rhiannon i Craigowi zostaje po miesiącu 44 funty, co i tak jest niezłym wynikiem. A jak Wy sobie rodzicie z Waszym domowym budżetem?