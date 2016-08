Polka żyje jak w bajce, ponieważ wyszła za Araba. Jest czego zazdrościć!

“Wszyscy bardzo zatroskani o losy Polek w brudnych, arabskich łapach – panowie rodacy, panowie narodowcy, ponowie karki i panowie dresiarze – darujcie sobie. Wyszłam za mąż za Araba, bo sama tego chciałam!” – pisze na portalu multikulticlub Marta El Marakchi.

Polka, która wyszła za mąż za muzułmanina pisze o swoim związku w samych superlatywach: “Mój mąż nie pije, w związku z czym po urodzeniu naszego syna nie zniknął na tydzień z domu, nie opijał sukcesu z kolegami, był przy mnie, wspierał, opiekował się nami, stanął na wysokości zadania. Mąż również nie pali, nie zatruwa nas, nie puszcza pieniędzy z dymem. Nie przegrywa ich również w zakładach bukmacherskich. Wbrew temu, co mi przepowiadano (najczęściej za moimi plecami), nie bije mnie, nie więzi w domu, nie zmusił mnie do przejścia na islam, nie zarzucił mi chusty na łeb, nie zamknął w haremie… Mówię całkiem serio”.

Polka świadomie kieruje swój opis do Polaków, aby wiedzieli, że opinie wydawane przez nich tak ochoczo w internecie i na portalach społecznościowych na temat muzułmanów opierają się w większości przypadków na stereotypach i uprzedzeniach. Zamiast tego kobieta próbuje przedstawić swój punkt widzenia: ”Życie z Arabem jest jak bajka. Przynajmniej moje. Mimo że wcale nie poślubiłam arabskiego szejka. Mieszkam sobie jedną nogą w kraju, w którym rządzi Królewna, a drugą w kraju rządzonym przez Króla. Prawda, że jak w bajce? Mam zagranicznego męża, zarabiam zagraniczne pieniądze… No po prostu bajecznie!”

“Co więcej… mój mąż nie śmierdzi. Wbrew temu, co sugeruje wielu złośliwych i zazdrosnych Polaków, mąż nie jest brudasem. Myje się przynajmniej pięć razy dziennie (do każdej modlitwy). Co natomiast mówią badania nad higieną Polaków? 4 mln Polaków nie sięgają po szczoteczkę do zębów, 25 proc. myje się raz w tygodniu, statystyczny Polak zmienia majtki co drugi dzień. Polaków zawsze bardzo bawi to, że Arabowie używają prawej ręki do jedzenia, a lewej do podmywania. Zupełnie nie wiem czemu i aż mi się ciśnie na usta pytanie (w sumie retoryczne): Więc wy nie używacie rąk do mycia? Podczas gdy każdy Arab myje się po każdym skorzystaniu z toalety, Polak – jak widać – nie myje d… wcale (jeśli przez przypadek czyta to pan, który zmienia majtki codziennie, niech nie bierze tego do siebie).”



Polka nie przebiera w słowach: “Arabowie, o czym się nie mówi, są bardzo przedsiębiorczy, zaradni, nie uznają słowa „niemożliwe”, mają to coś, co my Polki określamy jako „jaja”, szybko uczą się języków obcych (w większości są poliglotami), mają wielkie serca, chętnie pomagają i dzielą się swoimi dobrami, boją się Boga. A to wszystko czyni z nich dobrych ludzi i dobrych kandydatów na mężów.

Oczywiście, że mój mąż ma swoje wady. W końcu jest tylko człowiekiem. Jest chaotyczny, głośny i zawsze wszędzie go słychać, nigdy nigdzie nie może dotrzeć na czas, a także sprasza do domu całe hordy gości (nie zawsze wartych naszej gościny). Takie to typowo arabskie… Arabowie nie potrafią rozmawiać cicho. Jak mają być gdzieś o 16 to dopiero o 17 wychodzą z domu. No i arabska gościnność, przy której polska gościnność wypada blado i niedorzecznie…”

