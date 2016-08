Słynna brytyjska beneficiara zmiażdżona w telewizji śniadaniowej! Co jej powiedział prezenter?

W najnowszym programie „This Morning” na antenie stacji ITV pojawiła się Marie Buchan – słynna matka 8 dzieci, która nie kryje, jak dobrze jej się żyje na benefitach. Jednak tym razem telewizyjna przygoda Buchan nie rozwinęła się po jej myśli, ponieważ gospodarze programu w paru zdaniach skrytykowali jej sposób na życie i wyłudzanie pieniędzy od pracowitych podatników.

Marie Buchan, która każdego roku wyciąga z benefitów 30 tys. funtów, wzięła udział w programie „This Morning” w stacji ITV. Najsłynniejsza beneficiara – matka 8 dzieci powiedziała na antenie, że zatrudniła się na blisko pół etatu jako opiekunka osób starszych, ale tylko po to, żeby nie stracić części zasiłku. Brytyjka, która wyspecjalizowała się w pobieraniu zasiłków na 8 swoich dzieci przyznała, że mogła iść do pracy tylko na 16 godzin, bo inaczej straciłaby prawo do takich dodatków jak working tax credit, working child benefit oraz regular child benefit.

Matka ośmiorga dzieci: „Życie na benefitach jest bardzo proste!”

Jeden z gospodarzy programu, James Martin, nie wytrzymał i skrytykował Buchan za to jak żyje oraz za to że wyłudza pieniądze zarobione przez innych pracowitych Brytyjczyków. – Dlaczego Twoja sytuacja ma być aż tak wyjątkowa? To był Twój osobisty wybór – zapytał Martin sugerując, że nikt nie zmuszał Marie do zachodzenia w ciążę oraz że wiele pracujących matek nie pobiera zasiłków. – Martwisz się, że ludzie wciąż będą Cię nazywać złodziejką z ósemką dzieci? – dopytała z kolei prezenterka Anita Rani.

Pytania gospodarzy „This Morning” nieco zakłopotały Marie Buchan, ale słynna beneficiara nie dała się wyprowadzić z równowagi. Brytyjka odparła, że „chodzi do pracy na 16 godzin w tygodniu, ale że nadal pobiera zasiłki”.