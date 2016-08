Statystyki są miażdżące: Liczba przyjeżdżających na Wyspy imigrantów jest rekordowa!

Theresa May wciąż pozostaje pod wielką presją w sprawie liczby imigrantów w Wielkiej Brytanii. Musi znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji, bo ich liczba na Wyspach nadal rośnie.

Liczba imigrantów przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii jest trzy razy wyższa niż przewidywał to rząd Zjednoczonego Królestwa. Saldo migracji w marcu bieżącego roku wynosiło 327 tys. wg ostatnio opublikowanych danych przez Office for National Statistics (ONS), jest to trzeci największy wynik w historii. Ponad 180 tys. imigrantów pochodziło z Unii Europejskiej.

Imigranci o niskich kwalifikacjach będą musieli starać się o pozwolenie na pracę po Brexicie?

Dane opublikowane przez Office for National Statistics (ONS) dotyczą tylko imigrantów zdecydowanych na pozostanie w Wielkiej Brytanii na dłuższy okres. Są to pierwsze dane na ten temat od czasu ogłoszenia wyników referendum.

Poprzednie były opublikowane w maju i dotyczyły grudnia poprzedniego roku, wskazywały one saldo migracji na poziomie 334 tys. z czego 184 tys. imigrantów pochodziło z Unii Europejskiej. Dane ONS pokazały, że w tamtym okresie do Wielkiej Brytanii przyjechało 633 tys. osób, a wyjechało 306 tys.

Imigracja z Rumunii oraz Bułgarii, które weszły do UE w 2013 roku, wynosiła 69 tys. osób, co jest rekordem jeśli chodzi o te dwa kraje. Po raz pierwszy też oba te państwa przejęły „palmę pierwszeństwa” w imigracji od krajów, które weszły do Unii w 2004, czyli od Polski, Czech i Węgier, które jak dotąd wiodły prym w liczbie przybywających do UK obywateli.

Rzeczniczka ONS, Nicola White powiedziała, że „saldo migracji utrzymuje swój rekordowy poziom. Napływ Bułgarów i Rumunów osiągnął również najwyższy jak dotąd poziom, jednakże jest to zrekompensowane zmniejszeniem napływu imigrantów spoza Unii Europejskiej oraz z krajów Europy Środkowo Wschodniej”.

Wyjściem z sytuacji ma być wprowadzenie obowiązkowego pozwolenia na pracę dla niewykwalifikowanych pracowników, o którym myśli rząd Zjednoczonego Królestwa. Pomysł wprowadzenia stosownych pozwoleń pojawił się po opublikowaniu przez Migration Advisory Committee raportu dotyczącego wpływu niewykwalifikowanych pracowników na brytyjski rynek pracy.

Raport został opracowany, ponieważ premier Theresa May nakazała swoim ministrom sporządzić nowy pakiet przepisów pozwalających na kontrolę imigrantów przybywających na Wyspy, który ma wejść w życie jesienią tego roku.

Premier nakazała też ministrowi spraw zagranicznych, Borisowi Johnsonowi oraz sekretarzowi ds. Brexitu, Davidowi Davisowi, aby skupili się przede wszystkim na kontroli migracji w Wielkiej Brytanii.

Źródło w brytyjskim rządzie, na które powołuje się gazeta „Daily Mail” twierdzi, że „kontrola liczby imigrantów z Unii Europejskiej jest dla obecnego rządu priorytetem. Pracujemy także nad zestawem przepisów, które pozwolą nam zredukować imigrację spoza Unii Europejskiej”.