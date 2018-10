Bruksela ostrzega: Nowy system imigracyjny, wg którego wykwalifikowani imigranci z UE będą wpuszczani do UK po Brexicie, uderzy w Brytyjczyków

Guy Verhofstadt ostrzegł Wielką Brytanię, że to jej obywatele ucierpią, jeśli po Brexicie zostanie wprowadzony nowy system imigracyjny, zgodnie z którym jedynie wykwalifikowani imigranci nie będą objęci ograniczeniami.

Według Brukseli zaproponowany przez Wielką Brytanię nowy system imigracyjny, zgodnie z którym tylko wykwalifikowani imigranci z UE będą mile widziani na brytyjskim rynku pracy, jest dyskryminujący. Projekt przedstawiony przez Home Office najprawdopodobniej zostanie przedstawiony na jesiennej konferencji Partii Konserwatywnej, która rozpocznie się w niedzielę w Birmingham.

Reprezentujący Parlament Europejski Guy Verhofstadt ostrzegł w związku z tym Wielką Brytanię, a konkretnie ministra spraw wewnętrznych - Sajid Javida, że jakakolwiek dyskryminacja imigrantów z UE opierająca się na narodowości czy zatrudnieniu odbije się automatycznie na prawach obywateli brytyjskich w krajach Unii Europejskiej.

Gabinet Theresy May zgodził się w poniedziałek co do tego, że imigranci z UE powinni zostać objęci tymi samymi zasadami co obcokrajowcy spoza krajów UE, jeśli chcą żyć i pracować w Wielkiej Brytanii. Gabinet zdecydował, że jedynie „kwalifikacje a nie narodowość” będą kryterium wstępu obcokrajowców na brytyjski rynek pracy.

System ten miałby zostać wprowadzony po 21-miesięcznym okresie przejściowym, w czasie którego w Wielkiej Brytanii obowiązywałoby jeszcze prawo do swobodnego przepływu osób.

