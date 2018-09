Jak wytłumaczyć dziecku czym jest Brexit? ZOBACZa jak poradzili sobie z tym zadanie politycy w UK

Jak wytłumaczyć dziecku czym jest Brexit? Kwestia, nad którą głowią się obecnie zastępy polityków w Brukseli i w Londynie, którą zajmuje się pół Europy pojawiła się podczas koferencji prasowej Partii Pracy w Liverpoolu.

Dziewięcioletnia dziewczynka zadała z pozoru proste pytanie politykom obecnym na sali. Jak z tym zadaniem poradzili sobie poszczególni działacze angielskiego Labour? Nie poradzili sobie! A oto szczegóły.

Stephen Kinnock uznał, że dobrym posunięciem będzie analogia literacka. Poseł z Aberavon zapytał dziewięciolatkę o to czy jest fanką Harry`ego Pottera. "Jak wiesz w Harry`m Potterze istnieje magia, są czarodziejskie różdżki, którymi można machnąc i sprawić, że coś się stanie. Niestety, z Brexitem tak nie jest" - konkludował. Z założenia humorystycznie, ale chyba nie do końca wyszło.

"Wyobraź sobie, że jesteś na placu zabaw ze swoimi przyjaciółmi, grając w piłkę nożną" - próbował Gareth Snell z Stoke-on-Trent Central. "Brexit jest wtedy, gdy jeden z twoich przyjaciół chce samemu pograć w piłkę, ale musi ją od kogoś pożyczyć".

Z kolei Ellie Reeves nie miała wąptliwości, że Brexit to tema "prawie niemożliwy" do wyjaśnienia. Posłanka Lewisham West and Penge wyznała, że ​​próbowała wyjaśnić tę kwestię swojemu 3-letniemu synowi, gdy wracali z wakacjach rodzinnych we Włoszech i przechodzili kontrolę paszportową. "Jak to wytłumaczyć? To prawie niemożliwe. Myślę, że nie da się tego wytłumaczyć nawet dorosłym.

I trudno się z tym ostatnim wnioskiem nie zgodzić...