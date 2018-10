Najistotniejsze daty dotyczące Brexitu! Co ważnego wydarzy się w najbliższych miesiącach?

Wielka Brytania przygotowuje się do opuszczenia Unii Europejskiej 29 marca 2019 roku, jednak nadal w powietrzu wisi dużo niepewności. Negocjacje ze Wspólnotą przyniosły niewielkie postępy, a ryzyko braku umowy ws. Brexitu staje się coraz większe. Jak jednak będą wyglądać najbliższe miesiące i co się w czasie nich wydarzy?

W tym tygodniu Angela Merkel, która wyjątkowo rzadko zabiera głos w sprawie Brexitu, ostrzegła, że wynegocjowany przez Theresę May okres przejściowy może być zbyt krótki na to, aby udało się Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej osiągnąć porozumienie w sprawie umowy dotyczącej wyjścia.

Nad mieszkańcami Wysp nadal wiszą istotne pytania o to, czy w ogóle umowa ws. Brexitu zostanie osiągnięta, jak będą wyglądać przyszłe relacje z UE i czy w ogóle brytyjscy obywatele będą mogli zabrać głos w sprawie tej ostatecznej umowy w drugim referendum?

Jedno jest pewne – najbliższe miesiące będą jednymi z najważniejszych w historii Wielkiej Brytanii. Można w nich wyszczególnić istotne wydarzenia, które wpłyną na przyszłą sytuację na Wyspach. Oto one:

30 września – 3 października: Konferencja Partii Konserwatywnej

Theresa May w Birmingham wygłosi mowę dotyczącą najistotniejszych kwestii dla kraju zaledwie dwa tygodnie przed planowaną konferencją konserwatystów.

18 – 19 października 2018: Szczyt Unii Europejskiej

W Austrii spotkają się przedstawiciele 27 państw Unii Europejskiej i będzie to moment, w którym wszystkie strony będą dążyły do osiągnięcia porozumienia w sprawie umowy dotyczącej Brexitu, włączając w to kluczowe kwestie związane z irlandzką granicą oraz potencjalną umową handlową.

17 – 18 listopad 2018: Specjalny szczyt UE

Ponowne zgromadzenie kluczowych graczy w Brukseli i próba dopracowania szczegółów ewentualnej umowy.

13 – 14 grudnia 2018 roku: Szczyt Unii Europejskiej

Przedstawiciele państw należących do Unii Europejskiej spotkają się w Austrii. Będzie to ostatnia szansa na zawarcie porozumienia po obu stronach w sprawie przyszłych relacji Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Listopad 2018 – styczeń 2019: Wielka Brytania może zagłosować ws. umowy dotyczącej Brexitu

Jeśli Theresie May uda się osiągnąć porozumienie z Brukselą w październiku, to brytyjski parlament zagłosuje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia umowy. Parlament przyjmie prawo nazwane Ustawą o porozumieniu o wystąpieniu i wdrożeniu go (Withdrawal Agreement i Implementation Bill), w której zostaną zawarte wszystkie szczegóły dotyczące Brexitu.

Marzec 2019: Na szczycie UE zostanie zatwierdzona umowa ws. Brexitu

Przedstawiciele państw Unii Europejskiej spotkają się w Brukseli po raz ostatni przed Brexitem, gdzie – jak się zakłada – zatwierdzą Withdrawal Agreement, gdy zostanie on wcześniej przyjęty przez brytyjski parlament.

29 marca 2019: Dzień Brexitu (tzw. Brexit Day)

O godzinie 23 w piątek 29 marca 2019 roku Wielka Brytania oficjalnie przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Wtedy rozpocznie się okres przejściowy, w czasie którego wdrożone zostaną zawarte w umowie dotyczącej Brexitu kwestie. Zakończy się on w roku 2020.

