Zwrot kosztów leczenia w Polsce w dalszym ciągu temat tabu. Temat, o którym wiedzą tak naprawdę nieliczni. Dla wielu z nich refundacja za leczenie wydaje się niemożliwa i nieprawdopodobna, inni są zdania, że uzyskanie refundacji to zbyt czasochłonny proces i tym samym rezygnują z możliwości odzyskania całości bądź części kosztów poniesionych za dane leczenie. Rzeczywiście refundacja za leczenie to proces złożony jednak zawsze warto podjąć próbę odzyskania całości bądź części poniesionych kosztów.

Kto ma prawo do ubiegania się o refundację z NHS za leczenie w krajach UE

Zgodnie z dyrektywą unijną z dnia 23 października 2013 o leczeniu transgranicznym osoby mieszkające na stałe w Anglii, zarówno dorośli jak i dzieci, mające prawo do bezpłatnego leczenia w ramach NHS, mają również takie samo prawo do korzystania ze świadczeń w innych krajach należących do Unii Europejskiej, tzn otrzymania zwrotu kosztów za leczenie np w Polsce. W przypadku leczenia, które nie posiada według NHS miana leczenia specjalistycznego, nie ma konieczności informowania NHS o planowanym podjęciu leczenia poza granicami Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że jak najbardziej każdy ma prawo do tego, aby udać się na dane leczenie do Polski.

Różnice pomiędzy leczeniem na kartę EHIC a leczeniem refundowanym przez NHS

Karta EHIC w czasie wakacji daje przede wszystkim gwarancję, że w przypadku sytuacji awaryjnej, nie będziemy pozostawieni bez pomocy. Upoważnia ona do korzystania z darmowych lub częściowo refundowanych usług medycznych w kraju, w którym aktualnie przebywamy. W przeciwieństwie do EHIC leczenie refundowane przez NHS może być wcześniej dobrze przemyślane i szczegółowo zaplanowane, a następnie wykonane w wybranych przez Pacjentów prywatnych klinikach. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie

Brak EHIC? Zwrot pieniędzy z NHS i tak jest możliwy!

Zdarza się, że wyjeżdżamy na wakacje bez wcześniejszego zadbania o ubezpieczenie. Czasami zwyczajnie się o tym zapomni, a czasami brakuje na to czasu. Zdarza się również, że EHIC zgubi się w trakcie podróży albo ktoś ją ukradnie. Czy wówczas nie można ubiegać się o refundację kosztów leczenia? Nic bardziej mylnego!

Jeżeli posiadamy ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii (na przykład poprzez zatrudnienie i odprowadzenie składek) możemy być pewni, że zwrot pieniędzy z NHS za leczenie za granicą jest wciąż możliwy. Jest to jednak sytuacja nieco bardziej skomplikowana, ponieważ istotne jest przestawienie konkretnych dokumentów, faktur i paragonów. Warto wówczas skorzystać z pomocy profesjonalistów, by mieć pewność, że pieniądze zostaną zwrócone.

Proces aplikacji o refundację kosztów leczenia z NHS

Dostępne są dwie możliwości ubiegania się o refundacje kosztów leczenia. Opcja pierwsza to ubieganie sie o zwrot już przed planowanym leczeniem. Istnieje możliwość złożenia wniosku do NHS do 30 dni przed zaplanowanym leczeniem. Opcja, ta daje możliwość poznania deyzji NHS już przed podjęciem leczenia. Opcja druga to złożenie aplikacji już po zakończeniu koniecznego leczenia. Wówczas konieczne jest posiadanie niezbędnej dokumentacji medycznej, jaką jest wypis ze szpitala oraz oryginalne potwierdzenie płatności za wykonany zabieg lub operację.

Dodatkowodo złożenia wniosku konieczne jest posiadanie minimum dwóch dokumentów potwierdzających zamieszkanie w UK. Dokumenty te muszą obejmować datami okres przed leczeniem, po jego zakończeniu oraz bieżący. Aby ubiegać się o refundacje z NHS dokumentacja w języku polskim musi zostać przetłumaczona na język angielski, jednak nie musi to być tłumaczenie przysięgłe Tłumaczenie można wykonać we własnym zakresie lub skorzystać z usług tłumaczy.

Planowane leczenie w najlepszych klinikach w Polsce na NHS!

Planowane leczenie przez NHS – Wielka Brytania czy Polska? Masz prawo wyboru! Zaplanowanie leczenia w Polsce to bardzo często jedyny sposób na powrót do zdrowia, a także alternatywa w stosunku do niebywale długiego czasu oczekiwania na stosowne leczenie w ramach NHS. W przypadku posiadania stwierdzonej diagnozy oraz kwalifikacji do danego zabiegu czy operacji, możliwe jest złożenie aplikacji wstępnej, która pozwala na poznanie decyzji NHS.

Czas oczekiwania na leczenie w UK

Czas oczekiwania na leczenie w Wielkiej Brytanii zazwyczaj wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy. Są to z pewnością miesiące przepełnione przewlekłym, uciążliwym bólem, uniemożliwiającym codzienne funkcjonowanie, wykonywanie pracy zawodowej lub aktywne spędzanie czasu z rodziną.

Porozumiewanie się w ojczystym języku- komunikacja bez stresu i barier językowych

Nie mniej ważną przesłanką nakłaniającą pacjenta do skorzystania z prawa do opieki zdrowotnej w Polsce w ramach NHS jest bardzo często bariera językowa, co jest jednoznaczne z dyskomfortem pacjenta. Język medyczny jest często trudny do zrozumienia, dlatego też pacjent leczący się w klinice w Polsce będzie czuł się pewniej i bez wątpienia bezpieczniej.

Przepisy uprawniające do korzystania z opieki zdrowotnej poza UK oraz do refundacji kosztów leczenia

Niewątpliwie istotnym faktem jest możliwość ubiegania się o zwrot kosztów leczenia z NHS. Koszty leczenia w prywatnej klinice w UK są zazwyczaj wysokie z względu na te koszty, a także z powodu długiego czasu oczekiwania na leczenie w ramach NHS, wielu pacjentów decyduje się na leczenie „ na własną rękę” w Polsce. Pamiętaj, że masz pełne prawo do korzystania z profesjonalnej opieki medycznej w najlepszych klinikach w Polsce i uzyskania zwrotu kosztów leczenia z NHS.