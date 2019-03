Zobacz, jak wymienić stare funty wycofane z obiegu i na tym zarobić

Jeśli jesteście w posiadaniu starych funtów, które zostały wycofane już z obiegu w Wielkiej Brytanii, nie musicie obawiać się, że straciły one na wartości. Wprawdzie nie możemy nimi już zapłacić za zakupy, ale nadal możemy je spieniężyć.

W Wielkiej Brytanii dość często wymienia się banknoty na te z nową szatą graficzną, czego głównym celem jest zabezpieczenie przed fałszerzami. Dla niektórych te zmiany mogą być frustrujące, zwłaszcza gdy mają odłożone funty sprzed paru lat i nie dopilnowali terminu ich wymiany.

Jeszcze tylko miesiąc można płacić starymi 10-funtówkami! Od 1 marca banknoty oficjalnie wyjdą z obiegu

Do tej grupy należy wielu Polaków, którzy zdecydowali się wyjechać do Wielkiej Brytanii za pracą. Część z nich przywozi do Polski funty, a z ich wymianą często czeka na lepszy kurs waluty. Bywa jednak tak, że w ten sposób „zachomikowane” pieniądze się dezaktualizują.

Bank of England słynie z tego, że często wymienia banknoty na te z lepszymi zabezpieczeniami. Niewiele osób pamięta, aby stare funty wymienić w bankach w odpowiednim czasie na nowe. W przypadku, gdy ktoś jednak zapomni to zrobić, nie musi się niepokoić, gdyż wycofane funty można spieniężyć.

Stare funty brytyjskie dla kantorów wprawdzie mogą nie mieć już wartości, ale ten problem łatwo rozwiązać i otrzymać gotówkę za wycofane z obiegu banknoty. Jednym z miejsc, w którym wymiana starych funtów jest możliwa, jest serwis wycofanebanknoty.pl, który posiada swój oddział w Warszawie.

Dopełnienie żadnych formalności w tym przypadku nie jest potrzebne, a gotówkę za stare funty wycofane z obiegu dostaje się do ręki. Skup starych funtów, którymi nie można się już posługiwać, jest ofertą skierowaną do wszystkich, każdy z nas może mieć w swoim domu brytyjską walutę, która uległa dezaktualizacji.