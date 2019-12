Wybory 2019 w UK: ZOBACZ jak Boris Johnson ucieka przed reporterem i chowa się do... lodówki! [wideo]

Zobaczcie sami, jak do tego doszło!

Premier ucieka przed docekliwym żurnalistą - ten obrazek przejdzie do historii.

Boris Johnson chowający się do... chłodni!

Ostatni dzień kampanii wyborczej - premier Boris Johnson chowa się przed producentem program "Good Morning Britain" do... lodówki!

Jak czytamy w relacji "Guardiana" Boris Johnson miał zostać zaskoczony przez producenta popularnego programu śniadaniowego w UK, "Good Morning Britain". Jonathan Swain spotkał premiera UK podczas jego wyborczej wizyty w Modern Milkman, przedsiębiorstwie mlecznym zlokalizowanym w okręgu Pudsey, w Yorkshire. Swain chciał zapytać szefa brytyjskiego rządu o udział w programie emitowanym na antenie ITV, ale natychmiast został zatrzymany przez jednego z asystentów lidera Partii Konserwatywnej, który w wulgarny sposób dał do zrozumienia co myśli o tym pomyśle.

Swain jednak nie zrażony ścigał dalej Johnsona oferując swoje zaproszenie. Wreszcie udało mu się do niego jakoś dopchać i... sami zobaczcie co się stało:

Premier Johnson w odpowiedzi na pytanie Swaina rzucił jedynie, że "będę z tobą za sekundę", a następnie ruszył do wielkiej chłodni. W studiu "GMB" Piers Morgan trafnie dodał, że BoJo najzwyczajniej "uciekł do lodówki", a w tle słychać było, jak ktoś mówi, że "to bunkier".

Premier chowający się przed żurnalistą? Tego jeszcze nie było!

Swain w swojej relacji mówił, że świta premiera obeszła się z nim bez pardonu - był trącany, popychany i zasadniczo spotkał się z dość - nomen omen! - chłodnym przyjęciem. Rzecz jasna, po "wyjściu z lodówki" premier Johnson nie wrócił już do producenta programu. Jak później tłumaczył przedstawiciel torysów, szef rządu udał się po prostu na umówioną wcześniej rozmowę.

