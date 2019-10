Znany brytyjski dziennikarz oskarżył Priti Patel o śmianie się z zagrożeń związanych z No Deal! Miał rację?

Internauci są podzieleni co do tego, czy Priti Patel rzeczywiście podśmiewała się z ryzyka związanego z twardym Brexitem

Fot. YouTube

Znany brytyjski dziennikarz Andrew Marr oskarżył na wizji minister spraw wewnętrznych o podśmiewanie się z zagrożeń związanych z twardym Brexitem. W trakcie wyliczania tych zagrożeń przez dziennikarza Priti Patel rzeczywiście miała dziwny wyraz twarzy, ale internauci są podzieleni co do tego, czy minister rzeczywiście się z nich śmiała.

Do zupełnie niecodziennej sytuacji doszło wczoraj rano podczas programu „The Andrew Marr Show”, na antenie BBC. Gospodarz programu – Andrew Marr – zaczął wyliczać Priti Patel zagrożenia związane z ewentualnym twardym Brexitem, o które martwi się na Wyspach szereg organizacji branżowych. Słuchając dziennikarza minister miała dziwny wyraz twarzy, a jej usta układały się w sposób, który wskazywał, że ewentualne zagrożenia związane z No Deal rzeczywiście ją śmieszą. - Nie rozumiem, dlaczego się pani śmieje – w tych słowach odniósł się w pewnym momencie do Priti Patel Andrew Marr, gdy mina minister nie ulegała zmianie.

Czy jednak Priti Patel rzeczywiście śmiała się z zagrożeń związanych z No Deal, w tym z wymienionego przez dziennikarza BBC ograniczenia dostępu do zagranicznych rynków, zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, czy ryzyka spowolnienia inwestycji na Wyspach? Komentatorzy polityczni i internauci są w tym względzie podzieleni, przede wszystkim dlatego, że minister nie tylko nie odniosła się do zarzutu dziennikarza, ale też po jego uwadze wcale specjalnie nie zmieniła wyrazu twarzy. Wiele osób wskazuje, że na twarzy Priti Patel zupełnie nieświadomie zarysował się swego rodzaju grymas, który mógł zostać odebrany jako ironiczny uśmiech.

“I can’t see why you’re laughing” says Andrew Marr to Home Secretary Priti Patel as she smirks whilst he reads out the manufacturing industries dire warnings on her Government’s Brexit proposals pic.twitter.com/hFKi4nJKZE — Peter Stefanovic (@PeterStefanovi2) 13 października 2019

A co Wy sądzicie o zachowaniu Priti Patel? Czy minister spraw wewnętrznych rzeczywiście podśmiewała się z zagrożeń związanych z No Deal, a wyliczonych przez Andrew Marra? Oceńcie sami na załączonym video [9min 15 sek.]!