Znamy skład rządu Rishiego Sunaka - na kogo postawił nowy premier Wielkiej Brytanii?

Nowy szef brytyjskiego rządu skompletował swój gabinet polityczny — Rishi Sunak „wymienił” część ministrów mianowanych przez Liz Truss, a część pozostawił. Brytyjski premier podjął przy tym kilka kontrowersyjnych decyzji...

Pierwszego dnia po objęciu rządu nowy premier Rishi Sunak wprowadził nowe porządki w brytyjskiej administracji rządowej. Podczas swojego pierwszego przemówienia, jak szef rządu, przed drzwiami Downing Street 10 obiecywał, że chce zjednoczyć zarówno cały kraj, jak i Partię Konserwatywną. Jednak wtorkowa „przebudowa” rządu wiązała się z usunięciem kilku ministrów, którzy byli lojalni wobec Liz Truss i Borisa Johnsona. Ciężko więc mówić, że nowy gabinet polityczny pod wodzą jest rządem jedności, ale jak zwracają komentatorzy polityczni na Wyspie, premier Sunak starał się, aby każde stronnictwo w Partii Konserwatywnej miało swoją reprezentację. Warto również zaznaczyć, iż nowy szef rządu nie zdecydował się na swoiste wygnanie prominentnych polityków, którzy mogliby pozostawać w opozycji do jego władzy na tylne ławy Izby Gmin, gdzie mogliby sprawiać kłopoty. Nie powtórzył błędu Liz Truss, która w ten sposób zdegradowała Michaela Gove`a.

Gabinet polityczny Rishiego Sunaka w komplecie

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że Rishi Sunak postawił na (przynajmniej do pewnego stopnia, ale o tym poniżej) ciągłość w kwestii polityki zagranicznej. Zgodnie z wszelkimi oczekiwania swoje stanowisko zachował Ben Wallace, kierujący brytyjskim resortem obrony, uchodzący za stronnika Borisa Johnsona. Szef Ministry of Defence nie tylko cieszy się powszechnym poparciem wśród torysów, ale jest niejako twarzą zaangażowania Londynu na Ukrainie. Utrzymanie

Wydaje się, że wychodząc z podobnych pobudek premier Sunak pozostawił na stanowisku kierującego Foreign Office (odpowiednika ministerstwa spraw zagranicznych w UK) Jamesa Cleverly`ego oraz Jeremy`ego Hunta stojącego na czele skarbu państwa. Widać wyraźnie, że szef rządu w ten sposób, pozostawiając na trzech najwyższych stanowiskach w rządzie, daje sygnał, iż stawia na stabilność i kontynuację trwających polityk Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej.

Szef rządu podjął bardzo kontrowersyjną decyzję z mianowanie szefowej Home Office.

W tym kontekście dziwić musi pozostawienie Suelli Braverman na stanowisku szefowej Home Office. Minister najpierw powołana przez Liz Truss, a następnie zmuszona do rezygnacji z powodu przesłania wrażliwych dokumentów ze swojej prywatnej skrzynki mailowej innemu posłowi. Było to poważne naruszenie przepisów ministerialnych.

Co więcej, minister Braverman zdążyła już wzbudzić niemałe kontrowersje w szeregach swojej partii, zapowiadając radykalne zmiany w ramach polityki migracyjnej, przez co popadła w konflikt z ówczesną premier Truss optującą za innym podejście do ochrony granic UK. Wydaje się, że włączenie ją do rządu przez Sunaka należy odbierać jako ukłon w stronę części torysów. Trzeba w tym miejscu również zaznaczyć, że w poniedziałek Braverman ogłosiła swoje poparcie dla obecnego premiera UK. Może się okazać, że podobnie, jak w przypadku poprzedniego rządu będzie sprawiała kłopoty szefowi rządu, który zapowiada, że chce uprawiać bardziej centrową politykę.

Na kogo w „kryzysowym rządzie” postawił nowy premier?

Z innych istotnych ruch wykonanych przez Rishiego Sunaka warto odnotować powrót kilku polityków z ery Borisa Johnsona. Dominic Raab wraca jako wicepremier i minister sprawiedliwości, Steve Barclay będzie kierować resortem zdrowia, Oliver Dowden został mianowany kanclerzem księstwa Lancaster, Grant Shapps zastąpi Jacob Ress-Mogga jako minister biznesu, a do rządu wraca również Michael Gove.

Z pozostałych zmian, o których warto wspomnieć, Simon Hart został nowym partyjnym Chief Whip, Nadhim Zahawi został usunięty ze stanowiska kanclerza Księstwa Lancaster, ale pozostanie w rządzie jako minister bez teki i przewodniczący partii, a Penny Mordaunt ponownie mianowana lordem przewodniczącym Rady i przewodniczącym Izby Gmin. Z kolei Gillian Keegan została ministrem edukacji, szóstą osobą, która utrzymała tę pracę w ciągu zaledwie 13 miesięcy. Thérèse Coffey przeniosła się z resortu zdrowia, aby objąć stanowisko ministra środowiska, żywności i obszarów wiejskich. Kemi Badenoch ponownie została mianowana ministrem handlu międzynarodowego i prezesem Rady Handlu. Tom Tugendhat został ponownie mianowany ministrem stanu (ministrem bezpieczeństwa) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i będzie brał udział w posiedzeniach gabinetu, podobnie jak Gavin Williamson.

Czy nowy rząd w istocie jest rządem jedności i stabilności?

Wśród polityków z „wewnętrznej” opozycji, którzy wyraźnie i zdecydowanie popierają rywali Sunaka, w rządzie nie znalazło się miejsce dla Jake`a Berry`ego (to sojusznik Johnsona), który przewodniczył partii oraz Simona Clarka (to sojusznik Truss), który szefował ministerstwu wyrównywania szans. Zwolennicy Sunaka nie będą za nimi tęsknić!

