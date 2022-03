Zmienia się prawo rozwodowe w Anglii i Walii już od 6 kwietnia 2022

artykuł dostarczony przez klienta

O najbliższych zmianach w Sądach Rozwodowych w UK rozmawiamy z Anna Montgomery, Legal Executive oraz właścicielką Kancelarii Ask Montgomery Advocates, Ekspertem Prawa Rozwodowego, Finansowego i Prawa Dzieci w Wielkiej Brytanii.

Już 6 kwietnia 2022 nastąpi drastyczna reforma Prawa Rozwodowego w Anglii i Walii? Na czym ma polegać ta zmiana?

Rządowa Ustawa o Rozwodach i Separacji po raz pierwszy usunie pojęcie ‘’winy’’ po to, aby pomóc uniknąć rozwodzącym się parom niepotrzebnej wrogości. Prawny wymóg przypisania winy utrudnia małżonkom osiągnięcie porozumienia w i tak już trudnym i często emocjonalnym czasie.

Czym jest rozwód bez winy?

Rozwód bez winy to nazwa nadana reformie prawa rozwodowego, która wejdzie w życie 6 kwietnia 2022 w Anglii i Walii, a która usuwa potrzebę winy jako podstawy rozwodu.

Jak wyglądał rozwód przed rozwodem bez winy?

Wcześniej, nawet jeśli oboje partnerzy wspólnie zgodzili się, że małżeństwo się skończyło, nawet, gdy nie miało miejsca żadne wykroczenie lub obie strony były w równym stopniu „winne”, istniał prawny wymóg, aby przypisać winę tylko jednej stronie.

Opierając się na pięciu podstawach rozwodu z winy, pary musiały spędzić co najmniej dwa lata w separacji, zanim mogły wystąpić o rozwód bez obwiniania. Alternatywą było przytoczenie zachowania lub cudzołóstwa jako podstawy do rozwodu, aby wykazać, że ich małżeństwo nieodwracalnie się rozpadło i ujawniając wszystkie szczegóły we wniosku rozwodowym.

Czym różni się rozwód bez winy?

W przypadku rozwodu bez winy jedyną podstawą do rozwodu jest to, że związek „nieodwracalnie się rozpadł”. Do udzielenia rozwodu nie jest potrzebne żadne inne uzasadnienie. Ponadto, zgodnie z nowym prawem rozwodowym, jeśli ty i twój partner zgadzacie się, że wasze małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie, będziecie mogli złożyć wspólny wniosek o rozwód.

Dlaczego wprowadza się rozwód bez winy?

Każdy związek jest wyjątkowy, podobnie jak przyczyny rozpadu małżeństw. Często przyczyną zakończenia małżeństwa jest skumulowany wynik kombinacji czynników odczuwanych przez obie strony, a nie celowe działania tylko jednej.

Rozwód bez winy toruje drogę do polubownej współpracy, a nie konfliktu i stresu, pomagając zmniejszyć ogólny wpływ separacji na zdrowie psychiczne i ułatwić negocjacje. Oznacza to, że strony mogą znaleźć sposób zarówno na pozytywne postępy, jak i na skupienie się na kluczowych kwestiach, takich jak dzieci, finanse i współpraca.

A co, jeśli współmałżonek jednak chce tzw. zadośćuczynienia czy sprawiedliwości i pragnie, aby było jasno określone, kto ponosi winę za rozpad rodziny?

Do 31 marca 2022 do godz. 16:00 będzie można wnosić o rozwód czy separację na starych zasadach, gdzie do wyboru mamy 5 powodów rozpadu małżeństwa, z których najczęstszym jest rozwód ‘’ z winy ‘’ współmałżonka.

Czy oznacza to, że jeśli myślimy o rozwodzie w UK, to lepiej jak najszybciej złożyć dokumenty?

Tak. Jeśli są pary nie mieszkające razem lub od dawna noszące się z zamiarem złożenia pozwu rozwodowego, to szybciej otrzymają rozwód, jeśli wniosą pozew do 31 marca 2022, tak wiec w ciągu najbliższego tygodnia, licząc od dziś. Wówczas mają szanse się rozwieść w ciągu 3 miesięcy, na podstawie starej, jasnej i zrozumiałej procedury, którą prawnicy dobrze znają. Może mieć to istotne znaczenie, jeśli będziemy się kiedyś starać o alimenty w Polsce, albowiem prawo polskie bierze pod uwagę winę w rozwodzie przy ustaleniu kwestii alimentów i na dzieci i na małżonka.

Dwa dni temu odbyła Pani szkolenie w The Law Society dotyczące Nowego Prawa Rozwodowego. Jakie będą zasadnicze zmiany, o których osoby myślące o zakończeniu związku małżeńskiego muszą wiedzieć?

Nie będzie możliwości uzyskania szybkiego rozwodu, tak jak to ma miejsce teraz. Cały proces zajmie dłużej niż pół roku, a procedury będą dość skomplikowane, co znacznie wydłuży proces. Po co najmniej 20 tygodniach aplikant / ci mogą potwierdzić, czy chcą kontynuować rozwód.

Czy będzie można bronić małżeństwa i nie zgodzić się na rozwód, tak jak w starej procedurze?

Nie będzie żadnej możliwości obrony rozwodu wniesionego ‘’ bez winy.’’ Wyjątki stanowić będą tzw. wątpliwe małżeństwa lub jurysdykcja, czyli kraj, w którym przeprowadza się rozwód. Po minimum 6 tygodniach sąd może wydać Ostateczny Nakaz (wcześniej zwany Decree Absolute).

Chociaż nowy proces rozwodowy może potrwać co najmniej 26 tygodni, nie uwzględnia to czasu potrzebnego na administrację, przetwarzanie i negocjacje. Oszacowano, że typowy rozwód bez winy, może trwać od sześciu do ośmiu miesięcy lub roku.

Jakie są korzyści z rozwodu bez winy?

Rozwód jest wystarczająco trudny bez konieczności przypisywania winy, co ostatecznie tylko utrudnia sprawę.

Rozwód bez winy oznacza, że:

Nie musisz już nawigować, uzgadniając, które z Was powinno być „obwinione.”

Nie musisz ujawniać wrażliwych szczegółów, które doprowadziły do ​​zakończenia małżeństwa.

Nie ma potrzeby zbierać wystarczającej liczby nieprzyjemnych zachowań, aby zakwalifikować je jako „nierozsądne.”

Pozwany nie może już kwestionować pozwu (chociaż nadal będą istniały pewne powody, dla których zdolność sądu do rozpatrzenia sprawy rozwodowej może zostać podważona)

Konflikt jest zmniejszony i stawia pary w lepszej pozycji do posuwania się naprzód.

Osoby stosujące przemoc domową nie mogą kwestionować rozwodu, skutecznie wpadając w pułapkę swojego małżonka.

Jako członek Sekcji Zarządzania Prawem ma Pani często szkolenia z zakresu prawa. Co jeszcze warto powiedzieć osobom rozwodzącym się?

Ask Montgomery Advocates jest jedną z pierwszych Kancelarii, która została przeszkolona celem wykonywania rozwodów, separacji czy podziału majątku wg najnowszych procedur i nowego prawa rozwodowego w UK, opierając swoją wiedzę na szkolenia oferowanych przez Stowarzyszenie Prawnicze w UK.

