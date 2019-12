Zmęczeni kłótniami na temat Brexitu? Zobaczcie 12 zabawnych map pokazujących inne tematy, które dzielą Brytyjczyków równie głęboko

- Głosowałam za WYJŚCIEM z powodu NHS. Zastawiam się, ilu jeszcze było takich jak ja? - mówi rozczarowana Brytyjka na jednym z filmów przygotowanych przez organizację „Led By Donkeys”. Kobieta przeżywa...

PILNE: W środę parlamentarzyści zagłosują nad projektem ustawy, która ma zapobiec twardemu Brexitowi

Yvette Cooper przedstawiła projekt ustawy, w sprawie której posłowie przeprowadzą w środę debatę. Będzie ona miała na celu zmuszenie Theresy May do zwrócenia się do Unii Europejskiej z prośbą o dalsze...