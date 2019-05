„Zastanówcie się 100 razy, bo rzeczywistość może wgnieść was w fotel” - Polka ostrzega rodaków mieszkających w UK przed powrotem do Polski

Fot. Getty

Na jednej z grup na Facebooku młoda Polka ostrzegła rodaków przed powrotem do Polski. Sama wróciła nad Wisłę z rodziną na dwa lata, by stwierdzić na końcu, że „polska rzeczywistość ich pożarła”.

„Po prawie dwóch latach życia w Polsce po powrocie z UK stwierdzamy, że wracamy. Nie będzie łatwo układać wszystko od nowa.. Wcześniej byliśmy w Bradford, teraz chcemy znaleźć spokojne miejsce do życia z dzieckiem. Myślimy o Wakefield, czy jest tu ktoś stamtąd? Niestety polska rzeczywistość nas pożarła. Rachunki a zarobki to niebo a ziemia.. Zastanówcie się 100 razy, bo rzeczywistość może wgnieść was w fotel” - napisała Polka na Facebooku, ostrzegając innych Polaków przed powrotem do kraju. Komentarz Polki wzbudził jednak mieszane uczucia internautów, ponieważ nie wszyscy zgodzili się z nią co do jakości życia w Polsce.

Dla części Polaków, którzy już wrócili z UK do Polski, decyzja o powrocie była jedną z najlepszych, jakie podjęli w życiu. „Dla mnie było warto maksymalnie! Nie ma sekundy, żebym żałowała powrotu do Polski - przeciwnie :) Rozwijam się, idę do przodu i nic mnie nie zżera” - napisała jedna z Polek. „Każdy jest przyzwyczajony do luksusów. W Polsce, niestety, żeby żyć fajnie trzeba być kreatywnym. W UK wystarczy pracować i spać... ” - dodał z kolei z pewnym przekąsem młody Polak. „Ja zarabiałam dobrze w Anglii, a rachunki Nas zjadały ..... każdy jest kowalem swojego losu, wróciliśmy do pl i jest mega! Jak dwoje pracuje to jest na prawdę dobrze” - zaznaczyła z kolei inna Polka.

Jednak wśród osób komentujących znalazły się i takie, które doskonale rozumieją decyzję Polki o powrocie do Wielkiej Brytanii. „My też reemigrowaliśmy. Pod względem zawodowym czas w Polsce określamy jako całkowicie stracony. Podkreślam, tylko pod względem zawodowym. Sprzedaliśmy, co mieliśmy w PL. Kupiliśmy swoje w UK. Też przenieśliśmy się w inną część, ugryźliśmy wszystko inaczej, nie popełnialiśmy już tych samych błędów i jest ok ”- napisał jeden z Polaków. „Nie rozumiem dlaczego wyśmiewacie kogoś, kto chce wrócić do UK. Myślicie, że mało takich? Tylko nie każdy się przyzna. I tu już się nie będzie wychylać. Tak jak nie każdy się przyzna, że po kilku miesiącach euforii w PL, trzeba mocno zacisnąć pasa i dobrze liczyć każdy grosz. Albo wracają rodzinami,a po paru miesiącach mąż wraca do UK, by dorabiać sobie. Nie każdy przyzna się do tego, bo wstyd. Ale sama znam takich ludzi” - napisała inna internautka.

