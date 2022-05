Zaskocz swoją mamę pięknym bukietem. Zamów kwiaty do Polski przez Internet!

Prezenty i życzenia to ważne elementy, których nie powinno zabraknąć podczas Dnia Matki. Trudno jednak wyobrazić sobie świętowanie bez wręczenia mamie bukietu kwiatów. Najlepiej jej ulubionych.

Nie zawsze jednak istnieje możliwość spotkania w tym dniu. To szczególnie trudne, kiedy przeszkodą jest odległość. Na szczęście możesz obdarować swoją mamę pięknym bukietem nawet jeśli mieszkasz na drugim końcu świata!

Najlepiej zamówić kwiaty do Polski korzystając z usług oferowanych przez profesjonalny ekspres kwiatowy. Zobacz, o czym dokładnie mowa!

Jak działa kwiaciarnia internetowa?

Ekspres kwiatowy to po prostu kwiaciarnia online. Jej funkcjonowanie można porównać do działania każdego innego sklepu internetowego, z tą różnicą, że jej asortyment stanowią kwiaty. Są to nie tylko tradycyjne bukiety, ale również cieszące się coraz większą popularnością flowerboxy, a także efektowne kwiatowe kompozycje umieszczone w pięknych eleganckich wiklinowych koszach.

Co należy zrobić, by skorzystać z oferty kwiaciarni internetowej? Zamówienie usługi odbywa się w kilku prostych krokach.

Po pierwsze, możesz wybrać spośród gotowych bukietów dostępnych na stronie. Masz też możliwość stworzenia własnej kompozycji.

Po drugie – układasz treść życzeń czy dedykacji. Słowa zostaną umieszczone na bileciku. Ten dołączony będzie do bukietu kwiatów. Możesz też dołączyć słodki drobiazg z oferty sklepu.

Po trzecie – wybierasz datę i wskazujesz adres wysyłki. Co ważniejsze, możesz wybrać także godzinę, w której kwiaty zostaną dostarczone.

Po czwarte – regulujesz płatność. Wybierasz wygodną dla Ciebie formę płatności.

Na końcu pozostaje jedynie oczekiwać, aż zamówiona kompozycja wraz z dodatkami dotrze do Twojej mamy!

Zamów kwiaty przez pocztę kwiatową e-kwiaty.pl i zaskocz swoją mamę pięknym bukietem!

Bukiet słodki pocałunek fot. e-kwiaty.pl

Róże, tulipany a może bukiety mieszane? Jakie kwiaty możesz zamówić?

Chcąc sprawić mamie niespodziankę, możesz sięgnąć po gotowe bukiety kwiatów. Na Dzień Matki najodpowiedniejsze będą:

efektowne róże – wyraz prawdziwej miłości; z takiego bukietu ucieszy się niejedna mama;

przepiękne tulipany w szerokiej gamie kolorów – wyrażające wdzięczność i uznanie;

dostojne gerbery – symbolizujące szacunek i podziw, dlatego warto je wybrać na bukiet dla matki chrzestnej lub teściowej.

Możesz również pokusić się o bukiety mieszane. Są to kompozycje ze starannie wyselekcjonowanych kwiatów sezonowych z zielonymi delikatnymi dodatkami. Mogą się w nich znaleźć wiosenne frezje, kolorowe róże czy wdzięczne margerytki. Taka kompozycja wprawi adresatkę w doskonały nastrój i przyniesie sporo radości.

Kwiatowe serce fot. e-kwiaty.pl

Ciekawym wyborem mogą okazać się również bukiety z kwiatów ciętych umieszczone w ozdobnych koszykach wiklinowych. To sposób na podkreślenie wyjątkowego charakteru święta oraz dodanie kwiatom elegancji.

Zobacz wybór kwiatów i pięknych kompozycji w kwiaciarni online e-kwiaty.pl i zaskocz swoją mamę pięknym bukietem!

Inna opcja, jaką możesz wybrać, a która będzie stanowiła ciekawą odmianę, to flowerboxy – pojedyncze lub w zestawach z winem czy biżuterią.

Kwiaty Dwa Serca fot. e-kwiaty.pl

Pokaż mamie, że pamiętasz o niej w dniu święta

Wysłanie kwiatów na Dzień Matki – bez względu na to, jaką formę przybiorą – to gest o ogromnym znaczeniu. Przede wszystkim dlatego, że kwiaty doskonale wyrażają miłości i wdzięczności. Najlepiej zrobi to bukiet kwiatów, które Twoja mama lubi najbardziej. Jeżeli zależy Ci na świeżej efektownej i gustownie przybranej wiązance, skorzystaj z usług kwiaciarni internetowej e-kwiaty.pl. Firma zapewnia:

dostarczenie kwiatów w doskonałym stanie – jest to możliwe ze względu na liczbę sprawdzonych kwiaciarni stacjonarnych, z którymi współpracuje ten ekspres;

doręczenie kwiatowej przesyłki na czas – co ważniejsze, zamówienie możesz złożyć nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem;

estetycznie wyglądające bukiety – każdy z nich zostaje starannie przygotowany przez najlepszych florystów i specjalistów od tworzenia kompozycji kwiatowych.

Oprócz kwiatów możesz również dołączyć drobiazg w postaci pluszowego misia, ulubionych czekoladek czy dobrych jakościowo kawy lub alkoholu. Taki dodatek sprawi adresatce bukietu sporo radości i na pewno miło ją zaskoczy.

Zobacz specjalną ofertę na Dzień Matki w kwiaciar online e-kwiaty.pl i zaskocz swoją mamę pięknym prezentem!

Podsumowując – jeżeli w Święto Mamy nie możesz pojawić się osobiście z kwiatami i prezentem, nie musisz ograniczać się wyłącznie do rozmowy telefonicznej! Tego dnia możesz wysłać swojej mamie świeże kwiaty oraz drobny prezent, korzystając w tym celu z usług kwiaciarni internetowej.

Nawet skromny bukiet z dołączonym słodkim upominkiem będzie dla Twojej mamy wspaniałym dodatkiem do telefonicznych życzeń. Postaw przy tym na jej ulubione kwiaty. Twoja mama będzie wtedy przyjemnie zaskoczona zarówno podarunkiem, jak i tym, jak dobrze znasz jej florystyczny gust!