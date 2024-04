Podróże i turystyka Zasady podróży z psem lub kotem z UK do Polski

Jak wyglądają obecne regulacje związane z przemieszczaniem zwierząt domowych z Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski? Wyjaśniamy!

Na jednej z grup na FB zrzeszających Polaków w UK pojawiło się zapytanie następującej treści:

Kochani może ktoś pomoże. Chce przewieźć zwierzaka do Polski. Problem w tym, że zmieniłam miasto i nikt z tutejszego miasta nie chce mi wystawić certyfikatu. Twierdzą ze trzeba psa rejestrować, muszą wszystko posprawdzać, co się wiąże z dużymi kosztami. Powrót do starego miasta z psem również się wiąże z dużymi kosztami. Wiem ze można na granicy wyrobić, ale przewoźnicy się w to nie bawią, bo jest problem z odbiorem i chcą, żebym już miała gotowy. Czy ktoś może coś poradzić? Dam radę to wszystko jakoś ominąć? W miarę szybkim czasie. Dziękuję za odpowiedzi.

Podróżowanie z domowym pupilem po Brexicie

Jak wiadomo, po 1 stycznia 2021 roku w stosunku do Polski i innych krajów unijnych, Wielka Brytania stała się tzw. państwem trzecim. W związku z tym wiele kwestii uległo skomplikowaniu. To, co w czasach, gdy UK była częścią UE, uchodziło za coś naturalnego, teraz może wiązać się z dodatkowymi regulacjami, przepisami, biurokracją i koniecznością dostosowania się do pewnych zasad. Ot, efekt Brexitu.

Nie inaczej stało się w przypadku przemieszczania zwierząt towarzyszących: psów, kotów, ale także fretek. Jakie zasady panują w tej kwestii? Czego należy przypilnować, jadąc z UK do Polski ze swoim pupilem? Przede wszystkim zaznaczmy, iż nie da rady „wszystkiego tego jakoś ominąć”. Formalności trzeba dopełnić, i wbrew temu, co pisze nasza rodaczka, opłata za wydanie certyfikatu pupilowi wcale nie jest taka droga, ale nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo może zdarzyć się, że w takim wypadku zapłacimy więcej.

O czym trzeba pamiętać przed wybraniem si ę z podróż z psem lub kotem z UK do PL?

Jak czytamy na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii „zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/2016, Zjednoczone Królestwo (*bez Irlandii Północnej) będzie wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia 577/2013″. W praktyce oznacza to, iż „w przypadku niehandlowego przemieszczania w ramach podróży ze zwierzętami z Wielkiej Brytanii do UE” musimy dopilnować trzech rzeczy:

– prawidłowego oznakowania zwierzęcia,

– ważnym szczepienie przeciwko wściekliźnie,

– świadectwie zdrowia wydanym przez weterynarza (do okazania przy każdorazowym wjeździe do UE).

UWAGA! Jak czytamy na stronach GIW „paszport wydany w Wielkiej Brytanii nie jest dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE”, w związku z czym konieczne jest właśnie zdobycie świadectwa zdrowia.

„Zwierzęta, które wyjadą z UE na ważnym, należycie wypełnionym unijnym paszporcie, mogą powrócić do Unii na podstawie ww. dokumentu (pod warunkiem że szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane przed opuszczeniem UE będzie nadal ważne)”.