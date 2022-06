Zarobki w Polsce w 2023 - rząd planuje dwukrotną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia

Fot: Pxhere

W 2023 roku płaca minimalna w Polsce ma wzrosnąć dwukrotnie. 7 czerwca 2022 w Radzie Ministrów przyjęto propozycje stopniowego, "podwójnego" zwiększenia najniższej pensji, na jaką będzie można liczyć w naszym kraju.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, stawka płacy minimalnej w Polsce w przyszłym roku zostanie podniesiona dwukrotnie. Od 1 stycznia 2023 wyniesie ona 3383 zł brutto, natomiast pół roku później, 1 lipca 2023 wzrośnie do poziomu 3450 zł brutto. Tym samym minimalna stawka godzinowa wyniesie najpierw 22,10 zł za jedną godzinę pracy (od 1 stycznia), a później - 22,50 zł (od 1 lipca). W porównaniu z rokiem bieżącym będziemy mieli do czynienia z podwyżką na poziomie 14,2 proc. Minimalne zarobki w PL wzrosną zatem najpierw o 373 zł brutto w stosunku do najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2022, a później skala podwyżki sięgnie 440 zł brutto. W 2022 stawka minimalnego wynagrodzenia wynosi 3010 zł brutto. To 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Ile w Polsce pracując na "minimum wage" w 2023 roku będzie można zarobić "na rękę"? Będzie to kwota około 2670 złotych.

Minimalne wynagrodzenie w PL w 2023 - ile wyniesie?

"Nie jesteśmy zadowoleni z tej propozycji" - komentował dla "Faktu" Andrzej Radzikowski szef OPZZ. "Najlepiej gdyby rząd od 1 stycznia 2023 r. od razu podniósł płacę minimalną do 3450 zł" - uzupełniał.

"Chcemy, aby płaca minimalna odpowiadała ruchom, które niestety pojawiają się w związku z ruchami inflacyjnymi wywołanymi najpierw przez zerwanie łańcuchów przez epidemię COVID-19, później - szantaż gazowy Rosji, a teraz przez działania wojenne na terenie Ukrainy" - komentował rzecznik prasowy rządu Piotr Müller na konferencji prasowej.

Płaca minimalna zostanie podwyższona w dwóch terminach

Rada Ministrów do dnia 15 czerwca 2022 musi zaprezentować propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej Radzie Dialogu Społecznego.

