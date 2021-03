Zaprezentowano jak będzie wyglądał NOWY banknot 50-funtowy z Alanem Turingiem

Fot: Bank of England

Ujawniono projekt nowego banknotu Bank of England o wartości 50 funtów. Znajdzie się na nim Alan Turing jeden z twórców informatyki, uważany za ojca sztucznej inteligencji. Nowy banknot wejdzie do obiegu 23 czerwca 2021 roku, w dniu urodzin wybitnego brytyjskiego matematyka.

Bank of England zaprezentował nowy banknot pięćdziesięciofuntowy - będzie on przedstawiał wizerunek Alana Turinga, jednego z najwybitniejszych naukowców w historii Wielkiej Brytanii. Jak zapewniają przedstawiciele Banku Anglii mamy do czynienie z najlepiej zabezpieczonym przed fałszowaniem banknotem w historii. Jednocześnie jest to kolejny polimerowy pieniądz w brytyjskim obiegu. Przypomnijmy, nowe pięciofuntówki zostały wprowadzone we wrześniu 2016 ("stare", papierowe zostały wycofane 5 maja 2017). Banknot polimerowy o nominale 10 funtów został wprowadzony 14 września 2017, a jego papierowy odpowiednik zniknął z rynku 1 marca 2018. Nowe 20 funtów pojawiło się 20 lutego 2020 roku. "Premiera" nowej "50" z Alanem Turingiem zaplanowana jest na 23 czerwca 2021 roku, a więc w rocznice urodzin matematyka i kryptologa.

Do tej pory banknot 50-funtowy był ozdobiony wizerunkami Jamesa Watta i Matthew Boultona, pionierów jeśli chodzi o konstrukcję i zastosowanie silników parowych.

Dlaczego zdecydowano się na Alana Turinga?

Urodzony 23 czerwca 1912 w Londynie naukowiec miał wielki wpływ na losy II Wojny Światowej. Projektując tzw. bombę Turinga (częściowo w oparciu o prace polskich kryptoanalityków, np. Mariana Rejewskiego) urządzenie służące do łamania kodu Enigmy, znacznie przyspieszył wysiłki aliantów w zakresie odczytywania wiadomości niemieckiej marynarki wojennej. Jego praca była więc kluczem do skrócenia wojny i przyczyniła się do uratowania dziesiątek tysięcy ludzkich żyć.

Po wojnie zaprojektował jeden z pierwszych komputerów. Był również pomysłodawcą tak zwanego testu Turinga – eksperymentu będącego próbą zdefiniowania sztucznej inteligencji. Jego praca stanowi fundament dzisiejszej informatyka, a bez jego osiągnięć nie powstałyby współczesne komputery.

Oprócz tego Turing jest jedną z ikon LGBT. Wybitny matematyk był homoseksualistą, co w latach pięćdziesiątych w UK pozostawało nielegalne. Turing został zmuszono do terapii hormonalnej, a ostatecznie odebrał sobie życie. Premier Gordon Brown we wrześniu 2009 przeprosił w imieniu rządu Wielkiej Brytanii za „całkowicie niesprawiedliwe” i „straszne” potraktowanie Turinga. W 2013 królowa Elżbieta II pośmiertnie ułaskawiła Turinga. W 2019 przez Brytyjczyków został uznany za najwybitniejszą postać XX w.

Czy banknot 50-funtowy zostanie całkowicie zniesiony?

W zeszłym roku w obiegu było 351 milionów banknotów o nominale 50 funtów, z łącznie prawie czterech miliardów banknotów wyemitowanych przez Bank of England. Przez całe UK przetoczyła się głośna dyskusja czy w ogóle nie "zlikwidować" pięćdziesiątki. Banknot został opisany przez Petera Sandsa, byłego prezesa banku Standard Chartered, jako "waluta skorumpowanych elit, waluta wszelkiego rodzaju przestępstw i uchylania się od płacenia podatków". Póki co jednak nie zdecydowano się odchodzić od "fizycznego" pieniądza.

Obecnie, dyskusje dotyczące sensowności używania pieniądza papierowego nadal się toczą, a ich dynamikę podyktowała pandemia koronawirusa, podczas której użycie banknotów znacznie zmalało.