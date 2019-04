"Incydent terrorystyczny" w Irlandii Północnej: Zginęła kobieta, bomby z benzyną rzucane w policję. Podejrzana jest organizacja New IRA

Fot: Twitter

W nocy z czwartku na piątek w Derry w Irlandii Północnej doszło do zamieszek, podczas których zastrzelono kobietę, a policję obrzucono kilkudziesięcioma bombami wypełnionymi benzyną. Podpalono co najmniej dwa samochody. Policja określiła zamieszki jako "incydent terrorystyczny".

Zdaniem policji za zamieszki i ich skutki odpowiedzialna jest prawdopodobnie grupa New IRA. Jak podają brytyjskie i irlandzkie media, policja została obrzucona kilkudziesięcioma bombami wypełnionymi benzyną i podpalono co najmniej dwa samochody. Kobieta, która zginęła tej nocy, została postrzelona przez jednego z uczestników zamieszek, który prawdopodobnie otworzył ogień w stronę policjantów. Kobieta zmarła w szpitalu. Świadkowie twierdzą, że zamaskowany bandyta otworzył ogień w stronę policji, w wyniku czego kobieta została trafiona jednym ze strzałów. Lyra McKee miała lat 29 i była dziennikarką zajmującą się problematyką Irlandii Północnej.

Second vehicle hilackef and burned here in Fanad Drive in Creggan. Rioting is continuing #Derry pic.twitter.com/mMSq7iULzJ

Asystent komendanta okręgowego, Mark Hamilton, powiedział, że zamieszki są "traktowane jako incydent terrorystyczny i wszczęliśmy dochodzenie w sprawie morderstwa. Lyra McKee, lat 29, została ranna. Zabrano ją policyjnym Land Roverem do szpitala Altnagelvin, ale niestety tam zmarła".

