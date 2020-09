Zamieszanie z listą krajów objętych obowiązkiem kwarantanny - różne zasady obowiązują w różnych częściach UK!

W Wielkiej Brytanii panuje zamieszanie w związku z obowiązkiem odbycia kwarantanny po powrocie z Portugalii - w zależności od tego gdzie się wraca, czy do Anglii, czy do Szkocji lub Walii, wymagana jest 14-dniowa izolacja lub... nie jest wymagana.

Trudno się dziwić mieszkańcom Wyspy, że czują się trochę pogubieni - nie dość, że rząd w zasadzie co tydzień zmienia listę krajów, po powrocie z których należy się udać na samoizolacje, to jeszcze różni się ona w zależności od danej części Zjednoczonego Królestwa. Brytyjczycy, którzy wracają z Portugalii do Walii i Szkocji będą musieli poddawać się kwarantannie, ale powracający do Anglii - już nie. Szczególnie wracający do Walii znaleźli się w trudnej sytuacji - regulacje w tej kwestii zostały wprowadzone nagle, bez żadnej zapowiedzi, w nocy, o godzinie 4:00! Wszyscy spędzający wakacje w Portugalii znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji...

Dodajmy również, że te regulacje dotyczące wracający do Walii odnoszą się również Polinezji Francuskiej i sześciu greckich wysp (Zakyntos, Mykonos, Kreta, Lesbos oraz Paros i Andiparos zlokalizowane na Cykladach).

Kolejne kraje na liście państw objętych obowiązkiem kwartantanny

Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku Szkocji - tutaj obostrzenia dotyczące kwarantanny po powrocie z Portugalii i Polinezji Francuskiej zostały dopiero ogłoszone i wejdą w życie w przyszłą sobotę, o godzinie 4:00 w nocy. Natomiast w Anglii i w Irlandii Północnej nie zdecydowano się na wprowadzenie obowiązku kwarantanny po powrocie z Portugalii, Grecji lub Polinezji Francuskiej - wszystkie te kraje nadal figurują na liście państw, które są połączone z Anglią korytarzami powietrznymi.

Polityka brytyjskiego rządu w zakresie kwarantanny dla wracających z urlopów jest krytykowana za niespójność i wprowadzenie turystów w błąd.

Inne zasady obowiązuje w Szkocji i Walii, inne - w Anglii i Irlandii Północnej

Zaznaczmy, że w Portugalii wskaźnik zakażeń na 100 000 osób odnotowanych w ciągu tygodnia wzrósł z 15,3 do 23. Zaznaczmy, że jeśli przekracza on 20, to rząd brytyjskie rozważa wprowadzenie obowiązku kwarantanny.

Dlaczego Anglia nie zdecydowała się wprowadzić obowiązku samo-izolacji? "Portugalia drastycznie zwiększyła swoje możliwości testowania, a także podjęła kroki w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu rzecznika ministerstwa transportu. Z kolei sam wskaźnik zakażanych nie jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń.

"Chciałbym kolejny raz przypomnieć wczasowiczom - kraje objęte 14-dniową kwarantanną mogą się zmienić i zmieniają się w bardzo krótkim czasie" - mówił wczoraj Grant Shapps, brytyjski minister transportu.