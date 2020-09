Szerokopasmowy internet w UK jednym z najwolniejszych w Europie! Ściągnięcie filmu trwa tu średnio dwa razy dłużej niż w UE

Fot. Getty

Wielka Brytania spadła w rankingu państw dysponujących najszybszym internetem szerokopasmowym na świecie. Obecnie Brytyjczycy dysponują jednymi z najwolniejszych łączy internetowych tego typu w Europie.

Najnowsze dane pokazują, że Wielka Brytania spadła o 13 miejsc w corocznym badaniu dotyczącym prędkości szerokopasmowych łączy internetowych. W zeszłym roku Zjednoczone Królestwo znajdowało się pod tym względem na miejscu 34., a w tym roku UK spadło na pozycję 47. W badaniu, doprecyzujmy, oceniana była prędkość łączy szerokopasmowych w 221 krajach i terytoriach, a na potrzeby analizy wykonano na całym świecie 577 mln testów.

Wielka Brytania daleko w tyle za państwami Europy

Co nieco niepokojące, Wielka Brytania wypadła bardzo słabo na tle innych państw europejskich. UK zajęło pod względem szybkości internetu szerokopasmowego 8. miejsce od końca wśród najlepiej rozwiniętych państw kontynentu. Konsumenci w aż 21 krajach szeroko rozumianej „Europy Zachodniej” mają dostęp do znacznie szybszych łączy, niż mieszkańcy Wysp. A szybciej po sieci mogą surfować nie tylko Hiszpanie, Niemcy czy Francuzi, ale też choćby znacznie słabiej rozwinięci pod względem gospodarczym Rumuni. Badanie wykazało, że w Wielkiej Brytanii pobranie filmu o rozmiarze 5 GB zajmuje średnio 18 minut, podczas gdy w Hiszpanii trwa to zaledwie 12 minut, w Szwecji – 8 minut, a w Szwajcarii – 6 minut.

- Wielka Brytania jest stosunkowo zapóźniona we wdrażaniu czystych sieci światłowodowych, co powoduje pewną stagnację sieci, podczas gdy inne kraje radzą tu sobie lepiej – zaznaczył na łamach „The Guardian” Dan Howdle, analityk ds. telekomunikacji konsumenckiej w Cable.co.uk.