„Zakończenie pandemii tak szybko, jak to tylko możliwe” - to priorytet nowego ministra zdrowia Sajida Javida

Fot. Getty

Sajid Javid zapowiedział, że „zakończenie pandemii tak szybko, jak to tylko możliwe”, będzie dla niego, jako nowego ministra zdrowia, absolutnym priorytetem. Javid podziękował także za ciężką pracę Mattowi Hancockowi, który odszedł ze stanowiska na fali skandalu obyczajowego.

Sajid Javid powrócił do rządu Borisa Johnsona po blisko 1,5-rocznej przerwie. W lutym 2020 r., czyli tuż przed wybuchem epidemii koronawirusa, Javid zrezygnował z funkcji kanclerza skarbu, ponieważ, jak donosiły wówczas media, spotkał się w ministerstwie z naciskami i próbą ograniczenia swojej władzy. Teraz jednak to właśnie Sajida Javida premier Boris Johnson wskazał na następcę Matta Hancocka, który w trybie pilnym zrezygnował z piastowanej funkcji z uwagi na skandal obyczajowy ze swoim udziałem. Przypomnijmy, że dziennik „The Sun” opublikował w piątek zdjęcie, na którym były już minister zdrowia obejmuje i namiętnie całuje asystentkę i lobbystkę Ginę Coladangelo. Hancock zatrudnił 43-letnią Coladangelo w ubiegłym roku, gdy na Wyspach rozpoczęła się zaawansowana walka z pandemią.

Sajid Javid chwali Matta Hancocka pomimo skandalu

- Chcę na samym początku powiedzieć, że myślę, że Matt Hancock pracował niesamowicie ciężko, wiele osiągnął i jestem pewien, że będzie miał jeszcze dużo do zaoferowania w życiu publicznym. Mam zaszczyt objąć to stanowisko [ministra zdrowia – przyp.red.]. Wiem też, że wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wywiązać się z moich obowiązków na rzecz tego wspaniałego kraju. Wciąż znajdujemy się w czasie pandemii i chcę, aby jak najszybciej się to skończyło. I to będzie moim najpilniejszym priorytetem, aby móc jak najszybciej powrócić do normalności – zaznaczył nowy minister zdrowia w krótkiej rozmowie z dziennikarzami.