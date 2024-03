Zamaskowany mężczyzna wziął czterech zakładników w holenderskim klubie nocnym w miejscowości Ede. Po paru godzinach wypuścił trzech z nich. Przeprowadzono także ewakuację setek osób z pobliskich budynków.

W miejscowości Ede, około 60 mil od Amsterdamu, trwa akcja policji i specjalistycznych służb. Z opublikowanych informacji wynika, że zamaskowany mężczyzna wziął czterech zakładników popularnym klubie nocnym w centrum miasta, a po paru godzinach wypuścił trzech z nich.

Cztery osoby zostały uwięzione w popularnym klubie nocnym – Café Petticoat – w holenderskim mieście Ede. Po paru godzinach uwolniono trzech z nich, a jedna osoba nadal jest przetrzymywana. Na miejscu akcję prowadzi policja i specjalne służby od usuwania ładunków wybuchowych.

Policja podała w oświadczeniu: „Pojawiło się wiele pytań dotyczących przyczyny całej akcji. W tej chwili nic nie wskazuje na motyw terrorystyczny.”

Na miejsce sprowadzono także ciężko opancerzony radiowóz wykorzystywany w „wyjątkowych” okolicznościach.

🚨🇳🇱BREAKING: THREE RELEASED FROM EDE HOSTAGE SITUATION

3 young individuals, believed to be employees, are filmed exiting Café Petticoat with hands raised.

It is unknown how many hostages remain after a masked man walked into the bar in the Netherlands this morning with weapons… https://t.co/F4nBkuSA09 pic.twitter.com/JxtXeJ33Vb

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 30, 2024