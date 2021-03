Zakaz eksmisji został przedłużony. Do kiedy angielscy lokatorzy mogą czuć się bezpieczni?

Fot. Getty

Władze Anglii przedłużyły zakaz eksmisji, sugerując jednocześnie, że prawdopodobnie jest to ostatnie przedłużenie zakazu. Do kiedy angielscy lokatorzy mogą czuć się bezpieczni?

Zakaz eksmisji w Anglii był już przedłużany kilkakrotnie i według ostatniej decyzji miał się zakończyć w tym miesiącu, pod koniec marca 2021. Jednak w związku z przedłużającą się pandemią i lockdownem władze Anglii zadecydowały o kolejnym wydłużeniu. Kiedy skończy się ochrona angielskich lokatorów?

Do kiedy zakaz eksmisji w Anglii?

Zakaz eksmisji w Anglii został przedłużony do maja 2021. Władze zasugerowały, że jest to prawdopodobnie ostatnie takie przedłużenie, a od czerwca należy się spodziewać „nowego podejścia” do problemów wynajmu związanych z lockdownem.

Pomimo zakazu eksmisji, obowiązującego w Anglii początku od pierwszego lockdownu, czyli już od roku, Partia Pracy alarmuje, że w obecnych przepisach istnieją luki, których skutkiem były setki eksmisji, dokonanych podczas pandemii.

Oprócz przedłużenia do maja ogólnego zakazu eksmisji, władze Anglii przedłużyły zakaz eksmisji handlowych aż do końca czerwca. Ma to pomóc brytyjskim przedsiębiorcom we wznowieniu działalności tej wiosny - wraz z kolejnymi etapami wychodzenia z lockdownu.

Przypomnijmy, że pierwsze ożywienie brytyjskiej gospodarki może nastąpić dopiero w połowie kwietnia, gdy swoją działalność będą mogły wznowić przedsiębiorstwa świadczące usługi typu non-essential. Jednak nie wszystkie firmy będą mogły otworzyć się całkowicie już w kwietniu - część usług będzie dostępna dopiero w maju lub nawet w czerwcu - stąd tak długa ochrona przed eksmisją dla przedsiębiorców.