„Żadne wędzenie na położeniu” - kolejne spektakularne tłumaczenie sporządzone przez Brytyjczyków dla Polaków w UK

O wpadkach językowych Brytyjczyków, którzy starają się wyjść naprzeciw Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii i umieszczać ważne informacje na znakach ostrzegawczych w ich języku, pisaliśmy już wielokrotnie. Tym razem na jednym ze znaków informacyjnych pojawiło się ciekawe tłumaczenie, które niejednemu z nas wyda się dość... skomplikowane.

Na jednej z grup na Facebooku założonej z myślą o Polakach w Wielkiej Brytanii pojawiło się zdjęcie zamieszczone przez jednego z użytkowników, które jest przykładem na to, że w wielu przypadkach nie warto używać Google Translate.

Jedna z brytyjskich firm postanowiła umieścić na znaku informacyjnym o zakazie palenia informację w języku polskim. Niestety niefortunnie skorzystała w tym celu z Google Translate w związku z czym przekaz wyszedł dość zabawny.

Zwrot „No smoking on site” przetłumaczono jako „Żadne wędzenie na położeniu”, ale to nie wszystko… Kolejne zwroty widniejące na tablicy przełożono na język polski z podobnymi błędami. W ten sposób „Site Manager” znaczy tyle co „Położenie Zarządzający”.

Jeśli posiadasz zdjęcie podobnych zabawnych "tłumaczeń" brytyjskich zwrotów na język polski, prześlij je na adres redakcji: [email protected].

