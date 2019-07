Z ostatniej chwili: Wypadek z udziałem samolotu EasyJet! Maszyna ma rozerwane skrzydło

Fot. Getty

Samolot EasyJet A320 zderzył się dziś rano z samolotem KLM, Boeingiem 737-800, w wyniku czego rozerwał całe skrzydło. Do zdarzenia doszło w Amsterdamie, na lotnisku Airport Schiphol.

O dużym pechu mogą mówić pasażerowie samolotu EasyJet A320, który dziś rano miał lecieć z Amsterdamu do Londynu. Ich maszyna, w trakcie opuszczania płyty lotniska, wbiła się w samolot KLM, Boeing 737-800. W wyniku kolizji rozerwane zostało całe skrzydło samolotu EasyJet, a skrzydło samolotu KLM, który szykował się do wylotu do Madrytu, został uszkodzony w tylnej części.

Fot. Twitter

- Mój samolot EasyJet, który miał lecieć z Amsterdamu do Londynu, wbił się prosto w inny samolot. Nasze skrzydło jest teraz zakleszczone w ogonie KLM. Nas trzymają w samolocie, podczas gdy oni robią dochodzenie – napisał na Twitterze zdumiony i nieco zbulwersowany pasażer feralnego lotu.

My @easyJet flight from Amsterdam to London just literally backed up INTO another plane. Our wing is lodged in a @KLM tail. Were stuck on the plane while theyre investigating.