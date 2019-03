Z OSTATNIEJ CHWILI: Umowa Theresy May odrzucona po raz trzeci

W piątek popołudniu brytyjscy posłowie po raz trzeci odrzucili umowę ws. wyjścia UK z UE, którą Theresa May wynegocjowała z Unią Europejską. Obecna premier nie będzie więc musiała podać się do dymisji w najbliższym czasie.

Rząd UK potrzebował 318 głosów, by przegłosować umowę, ponieważ łączna liczba głosujących dziś posłów wynosiła 634. W Izbie zasiadło dziś 311 torysów, więc nawet gdyby konserwatyści jednogłośnie wsparli umowę, ich głosy nie byłyby wystarczające. 10 deputowanych z partii DUP od początku zdecydowanie deklarowało, że będą głosować przeciwko - premier potrzebowała więc głosów Partii Pracy i niezależnych posłów.

Ostatecznie, przeciw umowie premier głosowało 344 parlamentarzystów, natomiast za było 286. Różnica wyniosła więc aż 58 głosów. Oznacza to, że wielu torysów głosowało jednak przeciw umowie.

W swoim przemówieniu przed głosowaniem, lider laburzystów, Jeremy Corbyn, powiedział, że ma nadzieję, iż umowa dziś upadnie, a w poniedziałek Izba Gmin ponownie przejmie kontrolę nad procesem Brexitu. W czasie swojego wystąpienia, przywódca Partii Pracy zaapelował do parlamentarzystów, by głosowali przeciw umowie Theresy May. Zapowiedział również, że jeśli w przyszłym tygodniu znów nie uda się osiągnąć kompromisu, laburzyści będą naciskali na przyspieszone wybory.

Z kolei Theresa May, w swoim przemówieniu kończącym debatę tuż przed głosowaniem, podkreśliła, że fakt, iż Wielka Brytania nie opuszcza dziś UE, jest powodem jej głębokiego żalu. Powiedziała również, że dzisiejsze głosowanie to "ostatnia możliwość zagwarantowania Brexitu" i przypomniała, że dzisiejszy wniosek dotyczy tylko prawnie wiążącej części umowy, a nie całego pakietu zawierającego też deklarację polityczną.

Premier przypomniała, że jeśli umowa nie zostanie dziś przyjęta, Wielka Brytania będzie musiała opuścić UE już 12 kwietnia i to prawdopodobnie bez umowy. Aby do takiego scenariusza nie doszło, UE musiałaby się teraz zgodzić na jeszcze większe opóźnienie Brexitu, które jednak oznaczałoby udział UK w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Pod koniec swojego wystąpienia premier wezwała też deputowanych, by przedłożyli odpowiedzialność za obywateli Wielkiej Brytanii ponad własny interes i ponad interes partii oraz z "całego serca" zaleciła oddanie głosu na jej umowę.