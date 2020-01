Wyzwanie na 2020 r. - Jak w ciągu roku zaoszczędzić £1500 i nawet tego nie zauważyć?

Fot. Getty

Kto nie chciałby się obudzić 1 stycznia 2021 r. ze świadomością, że ma na dodatkowe wydatki £1500? Eksperci przekonują, że jest to nie tylko możliwe, ale też proste do wykonania, bowiem nie wymaga od nas zbyt dużego poświęcenia.

Co zatem zrobić, by z początkiem przyszłego roku mieć do wydania blisko £1500? Cóż, wystarczy tylko... regularnie odkładać do skarbonki stałą sumę, według ściśle określonego schematu. Według ekspertów Apartment Therapy oszczędzanie powinno być rozpisane na każdy tydzień, a każdego dnia powinno się odkładać inną sumę, by w jak najmniejszym stopniu poczuć odpływ bieżącej gotówki.

Eksperci Apartment Therapy zalecają zacząć oszczędzanie w każdym tygodniu od odłożenia w niedzielę £1. Następnego dnia odkładamy £2, kolejnego £3, i tak dalej, aż dojdziemy do soboty, w której odłożymy do skarbonki £7. W ten sposób w ciągu tygodnia zaoszczędziły £28, a ciągu miesiąca – średnio trochę ponad £120. W ciągu roku odłożona suma wyniesie dokładnie £1456.

Podobne oszczędzanie można przeprowadzić odkładając do skarbonki nie funty, a pensy. W tym jednak wypadku eksperci radzą nie zaczynać każdego nowego tygodnia od odłożenia 1p, tylko kontynuować oszczędzanie o 1 p więcej każdego dnia. Jeśli wytrwamy tak przez cały rok, przekraczając po 100 dniach £1 dziennie itd., to w ciągu roku będziemy w stanie zaoszczędzić £671,61.

