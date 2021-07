Wypadek w wesołym miasteczku w Irlandii Północnej. Dzieci zostały wyrzucone w powietrze

W sobotę wieczorem zawaliła się karuzela w wesołym miasteczku "Planet Fun" w Carrickfergus Harbour w Co Antrim i wyrzuciła część osób w powietrze. Trójka dzieci została przewieziona do Royal Belfast Hospital, a jedno dziecko do Antrim Area Hospital.

W wesołym miasteczku w Irlandii Północnej doszło do przerażającego wypadku, w którym ucierpiały dzieci. Karuzela, która obraca jeźdźców w kółko i może wznosić się na wysokość 40 stóp nad ziemią, częściowo się zawaliła wyrzucając dzieci w powietrze.

"Planet Fun" w Irlandii Północnej (fot. Google Maps)

Wypadek w wesołym miasteczku

Trójka dzieci została zabrana do Royal Belfast Hospital, a jedno do Antrim Area Hospital, jednak ich obrażenia nie zagrażają życiu. Osiem innych osób także zostało rannych, jednak służby medyczne udzieliły im pomocy na miejscu. Rzecznik wesołego miasteczka „Planet Fun” wydał oświadczenie: „Ważna aktualizacja. Prosimy o odnotowanie, że ze względu na nieprzewidziane okoliczności Planet Fun będzie dzisiaj wieczorem zamknięte między godziną 19:30 a 22:30. Wszystkie bilety zostaną automatycznie zwrócone”.

Ludzie byli w szoku

Na miejscu zdarzenia był akurat radny z partii DUP, który powiedział „Belfast Telegraph”, że wszyscy byli w „totalnym szoku” z powodu zdarzenia. Powiedział, że huśtawki wydawały się poluzować w trakcie jazdy „i rozbiły się o dach”. Dodał także, że „dzieci zostały wyrzucone na ziemię i na trawę”.

Według niego krzesełka karuzeli znajdowały się około 15 stóp nad ziemią, gdy doszło do wypadku.

- Jakby to się wydarzyło, gdy dzieci znajdowały się na samej górze, wtedy mój Boże… - dodał radny.