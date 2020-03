Wszystko, co powinieneś wiedzieć o operacji #LOTdoDomu - ile kosztują bilety? Skąd latają samoloty?

Ceny biletów kształtują się od 400 do nawet 2400 lotów, w zależności od kraju i dystansu, który należy pokonać.

Rośnie liczba chętny do wzięcia udziału w operacji - wiceminister MSZ zapewnia, że akcja będzie trwała aż do odwołania.

W Polsce wylądowały już pierwsze samolot LOT`u, które w obliczu pandemii koronawirusa sprowadzą naszych rodaków do kraju. W jaki sposób można skorzystać z pomocy państwa? Ile kosztują bilety?

W dniu wczorajszym przed godziną 14 dwa pierwsze samoloty - z Chicago i z Londynu - wylądowały w Warszawie w ramach operacji #LOTdoDomu. Jak jeszcze w niedzielę wieczorem zapewniał rzecznik PLL LOT Michał Czernicki, kolejne cztery maszyny ruszyły po naszych rodaków przebywających poza granicami Polski.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego 15 marca wszystkie połączenia lotnicze z i do Polski zostały zawieszone. Zgodnie z planem rządu polscy turyści wrócą do kraju specjalnymi czarterami. Maszyny wyczarterowane w ramach #LOTdoDomu miały pierwotnie do Toronto w Kanadzie, Kolombo na Sri Lance, Lizbony oraz Londynu, ale już wiadomo, że tak siatka połączeń została zmodyfikowana. "Dostosowujemy ją do potrzeb obywateli" - komentował Czernicki.

CZYTAJ TEŻ: „Śmiałem się z ludzi robiących zapasy papieru toaletowego. Teraz, gdy potrzebuję go kupić, to przestaje być zabawne” - napisał rozżalony internauta

Dodajmy, że liczba chętny do powrotu rośnie. Jeszcze wczoraj mówiło się o 12 tysiąca rodaków chcących się dostać do Polski. Obecnie, jak potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówi się 0 18 tysiącach Polaków czekających na powrót. W zasadzie z każdą kolejną godziną ta liczba rośnie, a skala całej operacji staje się ogromna. Szacuje się, że z 1,5 mln Polaków przebywających za granicą nawet kilkaset tysięcy będzie chciało wrócić do kraju.

Dodajmy, że Przydacz zaznaczył w wywiadzie dla TVN24, że akcja #LOTdoDomu będzie trwała aż do odwołania. "Operacja jest do odwołania, do momentu, kiedy zniknie konieczność powrotów w tym trybie alarmowym Polaków. Nie ma żadnej daty granicznej, działamy dopóki dopóty będzie potrzeba" - mówił na antenie TVN24 wiceminister.

GORĄCY TEMAT: Zmęczeni paniką związaną z koronawirusem? Te memy pomogą Wam nabrać dystansu i się zrelaksować - zobaczcie koniecznie!

Ile kosztuje podróż samolotem w ramach operacji #LOTdoDomu?

Polski rząd we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT wyczarterował samoloty, którymi sprowadzani będą Polacy przebywający za granicą do kraju. Planowane są serie rejsów do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru, Malty i Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy chcą skorzystać z tej usługi mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bilet za pośrednictwem platformy internetowej LOT-u https://LOTdoDomu.com. Sam zakup biletu jest możliwy przez stronę www.lot.com. Harmonogram lotów będzie kształtował się pod kątem ilości chętnych,

Ceny biletów będą zryczałtowane. Będą one zależne od odległości i kierunki, ale wiadomo, że zamkną się w granicach 400 – 800 złotych w granicach Europy i 1600 – 2400 złotych za przelot dalekiego zasięgu. Wiadomo również, że sami pieniądze z biletów nie wystarczą na pokrycie kosztów, dlatego część z nich zostanie opłacona przez rząd.