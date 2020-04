Wsparcie dla firm, które płacą pracownikom wynagrodzenie na czas choroby w ramach Statutory Sick Pay

O pomoc mogą się starać małe i średnie przedsiębiorstwa do 250 pracowników

Zgodnie z prawem pracodawca jest zobowiązany zapłacić swojemu pracownikowi, który choruje przez co najmniej 4 dni z rzędu, wynagrodzenie w ramach Statutory Sick Pay. Jednak rząd zapowiedział właśnie, że pracodawcy, których pracownicy przebywają na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, będą mogli odzyskać pieniądze wypłacone z tytułu ich niezdolności do pracy.

Pakiet pomocowy rządu dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa obejmuje także pomoc w zapłacie wynagrodzenia z tytułu niezdolności ich pracowników do pracy. Normalnie pracodawca jest zobowiązany do zapłaty pracownikowi wynagrodzenia chorobowego w ramach Statutory Sick Pay w wysokości £94,25 tygodniowo i przez okres max. 28 tygodni. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy jest posiadanie statusu pracownika, chorowanie przez przynajmniej 4 dni z rzędu, osiąganie przez pracownika przed chorobą dochodów w wysokości przynajmniej £116 tygodniowo i poinformowanie pracodawcy o chorobie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Epidemia koronawirusa wiele jednak zmienia w relacjach pracodawca – pracownik, w związku z czym rząd brytyjski postanowił wspomóc finansowo również tych pracodawców, których pracownicy zachorowali na COVID-19. Pomoc ma zostać rozdysponowana wśród i małych i średnich przedsiębiorców na następujących zasadach:

rząd pokryje Statutory Sick Pay za okres do 2 tygodni na jednego pracownika, jeśli pracownik ten nie mógł pracować w związku z COVID-19;

na pomoc rządu mogą liczyć pracodawcy zatrudniający mniej niż 250 pracowników, a wielkość przedsiębiorstwa zostanie ustalona na dzień 28 lutego 2020 r.;

pracodawca będzie mógł odzyskać wydatki na każdego pracownika, który złożył wniosek o przyznanie SSP z powodu COVID-19;

pracodawca powinien prowadzić ewidencję nieobecności pracowników i płatności SSP, ale pracownicy nie będą musieli przedstawiać zaświadczenia GP. W razie potrzeby osoby z objawami koronawirusa mogą uzyskać notkę izolacyjną od NHS 111 online, a osoby mieszkające z osobą z objawami mogą otrzymać notkę ze strony internetowej NHS;

rząd będzie współpracował z pracodawcami w najbliższych miesiącach, aby jak najszybciej ustanowić mechanizm wypłat dla pracodawców.

- Doskonale widać, że pakiet pomocowy rządu brytyjskiego dla przedsiębiorstw jest kompleksowy. Zawiera nie tylko pomoc w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników, nie tylko odroczenie płatności VAT i z tytułu podatku dochodowego, ale też i pomoc w zapłacie Statutory Sick Pay. Teraz przedsiębiorcom w UK przyda się każda pomoc – zaznacza Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax, największej kancelarii księgowej w Polsce specjalizującej się w przenoszeniu polskich firm do Anglii.

