Zdjęcie Kate Middleton było edytowane?

Największe agencje medialne wycofują zdjęcie Kate Middleton z dziećmi opublikowane z okazji Dnia Matki. Pierwsza, oficjalna fotografia księżnej od czasu operacji, miała uspokoić opinię publiczną i pokazać, że księżna Walii szybko dochodzi do zdrowia. Szczególnie, że wokół jej choroby powstało wiele teorii spiskowych. Wnikliwi obserwatorzy dopatrzyli się jednak znacznej, a do tego mocno nieudolnej ingerencji w zdjęcie. Internauci jak zwykle w takim przypadku rozpętali burzę wokół fotografi i samej rodziny królewskiej.

W dniu wczorajszym media obiegło zdjęcie Kate Middleton z roześmianymi dziećmi, które było pierwszą fotografią księżnej od czasu operacji. Zdjęcie, opublikowane przy okazji obchodzonego na Wyspach w niedzielę Dnia Matki, miało uspokoić opinię publiczną. Pokazać, że księżna Kate ma się dobrze i że powoli wraca do zdrowia.

Uważni obserwatorzy szybko jednak dostrzegli, że zdjęcie prawdopodobnie zostało zmanipulowane. Albo przynajmniej mocno poprawione. Przede wszystkim uwagę internautów przykuło dziwne ułożenie dłoni księcia Luisa. Luis już raz wywołał zamieszanie, kiedy przed świętami Bożego Narodzenia, na oficjalnym zdjęciu wyglądał, jakby nie miał środkowego palca. Także spódnica księżniczki Charlotte jest dziwnie ułożona, a wzór kratki wybrzuszony. Do tego na dłoni księżnej Kate nie ma obrączki. Poza tym na fotografii wyraźnie niedopasowane są linie i wzory ubioru księżniczki Charlotte – sweter i spódniczka są przesunięte względem siebie, a końcówka rękawa nie pasuje do jego reszty. Zamek błyskawiczny w kurtce Kate też wydaje się rozmyty.

Zdjęcie wykonał ponoć sam książę William. Nadal widnieje ono na oficjalnym profilu księcia i księżnej Walii na platformie X (dawny Twitter).

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C

The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024