Wielkie otwarcie sklepów non-essential już w poniedziałek! Zobacz, jakie zasady będą obowiązywać przy robieniu zakupów

Fot. Getty

Rząd ogłosił, że sklepy non-essential w Anglii będą mogły otworzyć się ponownie 15 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek. Zobacz, jakie zasady będą obowiązywać personel i klientów.

W poniedziałek sklepy non-essential będą mogły wznowić swoją działalność - są jednak pewne warunki. Aby ponownie obsługiwać klientów każdy sklep będzie musiał ukończyć najpierw ocenę ryzyka zdrowotnego oraz wdrożyć środki ostrożności i zagwarantować możliwość przestrzegania zasad dystansu społecznego podczas robienia zakupów.

Czym są sklepy non-essential?

Do sklepów non-essential zalicza się: sklepy odzieżowe i obuwnicze, księgarnie, sklepy elektroniczne, usługi krawieckie, domy aukcyjne, studia fotograficzne, hale targowe i sklepy z zabawkami. Dobrze wiedzieć, że sklepów non-essential nie należą niestety salony fryzjerskie.

O co będą musiały zadbać sklepy?

Wymogiem obowiązującym we wszystkich sklepach będzie obowiązek częstszego mycia rąk przez personel oraz częstszego czyszczenia wszelkich powierzchni czy przedmiotów. Sklepy będą też prawdopodobnie musiały ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie w środku, aby możliwe było zachowanie 2-metrowej odległości między ludźmi. Na duże przedmioty, które trudno często i dokładnie czyścić (np. sofy), mogą być nakładane specjalne pokrowce, aby zminimalizować kontakt między klientem a przedmiotem.

Jeśli dany sklep nie zapewni środków ochronnych klientom i personelowi, będzie mógł zostać ukarany grzywną, a nawet osoby odpowiedzialne mogą otrzymać wyrok pozbawienia wolności do 2 lat.

ZOBACZ WIDEO:

Jakie zasady będą obowiązywać podczas robienia zakupów?

Klienci będą musieli „zachować powściągliwość”. Oznacza to, że trzeba będzie zrezygnować na przykład z przymierzania odzieży czy jakiegokolwiek testowania towarów, angażującego bezpośredni dotyk - powiedział minister Michael Gove.

Rząd zaapelował do sklepów, by przymierzalnie pozostały zamknięte i niedostępne dla klientów - jeśli jest taka możliwość. W przypadku, gdy przymierzalnie muszą pozostać czynne, należy zminimalizować kontakt między personelem a klientami, a także czyścić towary tak często, jak to możliwe.