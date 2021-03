Ważne przypomnienie dla ofiar przemocy domowej pochodzących z Europy Wschodniej: „Pomoc jest dostępna w trakcie i po pandemii koronawirusa”

artykuł sponsorowany

Rząd przypomina społecznościom wschodnioeuropejskim w Wielkiej Brytanii, że w ramach trwającej kampanii #YouAreNotAlone dotyczącej przemocy domowej pomoc i wsparcie są nadal dostępne nawet podczas pandemii koronawirusa.

Kampania #YouAreNotAlone została po raz pierwszy uruchomiona w kwietniu 2020 r. i jest skierowana do osób ze wszystkich grup etnicznych, w każdym wieku i z różnych środowisk.

Powstała w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na pomoc związaną z przemocą domową podczas pierwszego lockdownu. Ideą kampanii jest zapewnienie i poinformowanie każdego, kto jest zagrożony lub doświadcza przemocy domowej, że:

Pomoc i wsparcie są dostępne dla ofiar i ich dzieci nawet w czasie pandemii koronawirusa

Wszystkie ofiary mogą skorzystać ze wsparcia, jeśli tylko mogą opuścić dom, aby szukać pomocy nawet podczas pandemii koronawirusa

Zgodnie z obecnymi zasadami lockdownu ludzie mogą opuścić dom, jeśli grozi im krzywda, w tym przemoc domowa

Jeśli jesteś w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zadzwoń pod numer 999, a policja udzieli Ci pomocy

Ty i Twoje dzieci możecie nadal korzystać ze wsparcia dla ofiar przemocy domowej, nawet jeśli martwicie się o swój status imigracyjny

Pani Beata Kubiak, Polka mieszkająca w Wielkiej Brytanii przez 16 lat doświadczała emocjonalnego, psychologicznego i fizycznego znęcania się ze strony męża. „Uzyskanie wsparcia od organizacji takich jak Opoka może być niezwykle przydatne. Ich programy i rady naprawdę pomogły mi odzyskać pewność siebie i poczucie własnej wartości, dlatego zawsze będę im wdzięczna,” mówi.

„Jeśli doświadczasz przemocy, nie wstydź się, nie musisz cierpieć w ciszy, ponieważ jest tak wiele darmowego wsparcia, dostępnego nawet podczas pandemii koronawirusa. Zasługujesz na życie pełne radości, a nie strachu, dlatego namawiam Cię dzisiaj, aby szukać wsparcia”, dodaje.

Aneta Mackell z Opoki, polskiej organizacji charytatywnej zajmującej się przemocą domową w Wielkiej Brytanii istniejącej od 2012 roku, której celem jest poprawa życia kobiet i ich rodzin, tłumaczy: „Przemoc domowa może mieć charakter fizyczny, psychiczny, seksualny, emocjonalny czy ekonomiczny. Jej sprawcą może być partner, były partner lub inny członek rodziny. Kimkolwiek jest i jakąkolwiek formę przybiera przemoc w rodzinie, każda przemoc domowa jest przestępstwem”.

„Nasza kultura przywiązuje ogromną wagę do udanego małżeństwa. To niezmiennie wywiera presję na żony, zmuszając je do poświęcania swoich uczuć i stawiania potrzeb męża ponad swoje – nawet jeśli doświadczają przemocy domowej. Chcę zachęcić wszystkie kobiety i mężczyzn, którzy są ofiarami przemocy domowej, do uświadomienia sobie, że nie są sami i że mają prawo do wyrwania się z każdej sytuacji, która ma miejsce w domu i prowadzi do ich bólu lub niepokoju. I że istnieje wiele organizacji, takich jak Opoka, które chcą pomóc im i ich dzieciom w uzyskaniu potrzebnego wsparcia”, podkreśla rzecznik prasowy organizacji Opoka.

Według badania Crime Survey for England and Wales (CSEW) z końca marca 2020 r.: Szacuje się, że w ciągu ostatniego roku 7,3% kobiet (1,6 mln) i 3,6% mężczyzn (757 tys.) doświadczyło przemocy domowej.

Od kwietnia 2020 r. do lutego 2021 r. organizacja charytatywna Refuge zajmująca się udzielaniem wsparcia dla kobiet, które są ofiarami przemocy domowej, odnotowała 61-procentowy wzrost liczby zarejestrowanych połączeń i kontaktów w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2020 r.

Odnotowano również 700-procentowy wzrost liczby wizyt na stronie internetowej organizacji Refuge (z 10 500 do 73 595 średnio odwiedzin miesięcznie), gdzie znajdują się informacje na temat rozpoznawania przemocy domowej, planowania bezpieczeństwa oraz praw kobiet i dostępnych możliwości.

Kampania #YouAreNotAlone zachęca również osoby, które znają kogoś, kto doświadcza przemocy domowej, do szukania wsparcia na stronie gov.uk/domestic-abuse lub do dzwonienia na bezpłatną całodobową ogólnokrajową linię pomocy ds. przemocy domowej oferowaną przez Refuge pod numerem 0808 2000247 (alternatywne infolinie na terenie Anglii poniżej).

W związku z ostatnimi szeroko zakrojonymi dyskusjami na temat bezpieczeństwa kobiet rząd zachęca także do składania zeznań w sprawie przemocy wobec kobiet i dziewcząt (Violence Against Women and Girls call for evidence ) . Celem tego działania jest poznanie poglądów i doświadczeń ludzi z różnych środowisk, aby pomóc w kształtowaniu nowej strategii dotyczącej przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zapewnić rządowi możliwość ochrony większej liczby ofiar i walki ze sprawcami.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wsparcia dostępnego w trakcie lockdownu, odwiedź stronę gov.uk/domestic-abuse. Możesz również zadzwonić na jedną z poniższych infolinii lub skontaktować się z jedną z wymienionymi organizacji wschodnioeuropejskich w celu uzyskania wsparcia:

Infolinie:

Całodobowa Bezpłatna Linia dla Ofiar Przemocy Domowej (National Domestic Abuse Helpline) prowadzona przez Refuge dla ofiar w Anglii: 0808 2000 247. Możliwość rozmowy przez tłumacza

Całodobowa Linia dla Ofiar Przemocy Domowej w Walii: 0808 80 10 800 lub wyślij sms 078600 77 333

Infolinia dla mężczyzn, którzy doświadczają przemocy domowej 0808 801 0327

Organizacje niosące pomoc ofiarom przemocy domowej pochodzącym z Europy Wschodniej: