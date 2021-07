Walia: W Cardiff zostały otwarty nowy konsulat honorowy RP

Fot: Facebook @Polish Embassy UK

W dniu 28 czerwca 2021 roku w Cardiif, stolicy Walii, został otwarty konsulat honorowy Rzeczpospolitej Polski na terenie Wielkiej Brytanii. Będzie to pierwsza placówka tego typu na terenie Walii, gdzie do tej pory nie było żadnego konsulatu.

Na uroczystym otwarciu nowej polskiej placówki dyplomatycznej na terenie UK zlokalizowanej na zamku w Cardiff pojawili się ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki, pierwszy minister Walii Mark Drakeford, burmistrz Cardiff Rod McKerlich oraz wiele innych osób. Pierwszym konsulem honorowym w Cardiif został mianowany prof. Keshav Singhal, który z zawodu jest chirurgiem.

"Jako pewny siebie, patrzący na zewnątrz naród, pragniemy wzmocnić nasze globalne relacje i z radością przyjmuję utworzenie polskiego konsulatu w Walii i mianowanie profesora Singhala konsulem honorowym. Walia i Polska mają wiele wspólnych powiązań, a polska społeczność w Walii wnosi pozytywny i cenny wkład w nasze społeczeństwo" - komentował szef walijskiego rządu.

"To bardzo ważne, że w Cardiff został otwarty Konsulat Honorowy RP, ponieważ jest to jedyny kraj stanowiący część Zjednoczonego Królestwa, w którym nie mieliśmy do tej pory ani konsulatu honorowego, ani Konsulatu Generalnego RP. Ten nowy urząd przyniesie pomoc obywatelom polskim, którzy z jakichś powodów nie są w stanie skontaktować się bezpośrednio lub dotrzeć do konsulatu generalnego w Manchesterze czy wydziału konsularnego w Londynie oraz wzmocni stosunki polsko-walijskie. To także uznanie dla znacznej obecności Polaków w Walii oraz działań prof. Keshava Singhala na rzecz promocji Polski w tej części Zjednoczonego Królestwa" - mówił Ambasador RP w Londynie.

"Mam w moim szpitalu kilku Polaków, z którymi bardzo blisko współpracuję i szczerze podziwiam ich za wspaniałą pracę, którą wykonują" - to z kolei komentarz świeżo mianowanego konsula generalnego. Dodajmy, iż to już druga placówka tego typu, która została otwarta w ostatnim czasie. Przed dwoma tygodniami, w połowie czerwca otwarto konsulat honorowy w miejscowości Trowbridge w południowo-zachodniej Anglii.

Warto również zaznaczyć, że w konsulacie otwartym w walijskim Cardiff NIE będzie można załatwiać spraw paszportowych.

Jak podaje PAP podczas wizyty w Walii ambasador Rzegocki spotkał się z pierwszym ministrem Drakefordem, ministrem ds. gospodarki Vaughanem Gethingiem, burmistrzem Cardiff i przedstawicielami walijskiego sektora fintech. Ambasador oddał również hołd polskim siłom zbrojnym składając wieńce przy ich pomniku oraz na grobach polskich lotników.