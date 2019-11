W UK wydano zgodę na budowę pierwszej kopalni węgla od 30 lat!

Brytyjska spółka West Cumbria Mining otrzymała zgodę od rządu na otwarcie nowej głębinowej kopalni węgla. Rząd w Londynie podjął decyzję, aby nie ingerować w decyzję podjętą przez radnych z hrabstwa Kumbria w północno-zachodniej Anglii.

Jak czytamy na łamach serwisu BBC placówka WCM ma powstać w pobliżu Whitehaven, a węgiel ma być wydobywany z dna morskiego. Kopalnia Woodhouse Colliery w skali roku ma utrzymywać wydobycie na poziomie 2,5 mln ton tego paliwa kopalnego. Wyliczono, że zasobów węgla jest tak dużo, że wystarczy ich na najbliższe 50 lat. Te złoża węgla koksującego mają zostać wykorzystywane w przemyśle metalurgicznym.

Jak wynika z wyliczeń West Cumbria Mining dzięki kopalni zatrudnienie znajdzie około 500 osób. W dodatku Wielka Brytania będzie mogła ograniczyć import węgla zza granicy, co w ostatecznym rachunku zmniejszy emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Jeśli dojdzie do otwarcia Woodhouse Colliery to będziemy mieli do czynienia z pierwszym takim przypadkiem od... trzydziestu lat!

Decyzja w tej sprawie została podjęta przez władze lokalne już w marcu. Zatrzymanie tej inwestycji było jeszcze możliwe z poziomu władz centralnych, ale rząd w Londynie nie zdecydował się na zablokowanie inicjatywy West Cumbria Mining. Władza centralna uszanowała w prawo lokalnych radnych do podjęcia decyzji w tej sprawie.

Niemniej, sprawa otwarcia kopalni w Kumbrii wzbudziła szereg kontrowersji. - Nie powinniśmy robić kroku wstecz i otwierać nowej kopalni - apelował Tim Farron na łamach BBC. Polityk mówił wprost, że krok ten to "cios w zęby dla walki o zatrzymanie zmian klimatu".