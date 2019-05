Liczba imigrantek (w tym głównie Polek), które rodzą dzieci w Wielkiej Brytanii, wzrosła o 20 proc. w ciągu dekady

W ciągu ostatnich 10 lat o 20 proc. wzrosła liczba imigrantek (prym wiodą Polki), które chętnie rodzą w Wielkiej Brytanii, wynika z danych ONS. W samym Londynie jedno na dwoje dzieci urodzonych w UK ma matkę, która nie posiada brytyjskiego obywatelstwa.

Zgodnie z danymi Office for National Statistics aż o 20 proc. wzrosła liczba porodów w Wielkiej Brytanii wśród imigrantek, w tym wielu kobiet z krajów UE (w tym głównie Polski). W roku 2017 kobiety pochodzące spoza UK urodziły 189 000 dzieci na Wyspach.

Zobacz też: Prawie 900 bezpaństwowych dzieci imigrantów zostało zmuszonych do zapłacenia za brytyjskie obywatelstwo

Jest to gwałtowny wzrost statystyk w porównaniu z rokiem 2007. W tym samym czasie odnotowano spadek liczby porodów (o 75 proc. ) wśród Brytyjek do 458 000. Z kolei z danych ONS z 2018 roku wynika, że 10 proc. dzieci uczęszczających do Secondary School i 7 proc. uczniów Primary School urodziło się poza Wielką Brytanią.

Rzecznik ONS powiedział:

- Liczba uczniów w szkołach wzrosła w ciągu ostatnich 16 lat, czego wynikiem jest w większej mierze liczba urodzeń, a nie imigracji dzieci. Niemniej jednak sama imigracja ma wpływ na liczbę urodzeń, a liczba dzieci urodzonych przez matki pochodzące spoza Wielkiej Brytanii znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat.

W roku 2018 w skład populacji Wielkiej Brytanii weszło 9,4 miliona osób, które urodziły się poza Wyspami. Najbardziej popularnym krajem pochodzenia matek, które rodzą najczęściej w UK, jest Polska. Pod tym względem Polki prześcignęły hinduski, które w 2015 roku plasowały się najwyżej na liście.

Najczęściej czytane: Polka od 10 lat mieszkająca w UK sprzedaje dom w Nottingham i wraca z córkami do Polski. „Boję się mówić po polsku, gdy jestem na ulicy”