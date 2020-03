W jakim mieście UK najlepiej szukać pracy? Odpowiedź może was zaskoczyć!

Serwis Glassdoor przygotował specjalne zestawienie brytyjskich miast, w których najlepiej szukać nowej pracy. Które miasto uplasowało się na pierwszym miejscu? Sprawdzcie sami!

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez serwis Glassdoor ludzie szukający pracy na terenie UK przejawiają zdecydowaną tendencję do "uciekania" z wielkich molochów, takich jak na przykład Londyn do mniejszych ośrodków. Obok wynagrodzenia dla pracowników coraz bardziej liczą się takie kwestie, jak elastyczność godzin pracy i wygoda w dojedździe do miejsca zatrudnienia, a prestiżowy adres biura, w którym mogą pracować, ma dla nich drugorzędne znacznie.

CZYTAJ TEŻ: Tesco może zlikwidować ponad 1800 miejsc pracy do maja tego roku

"Nasz najnowszy raport wskazuje, że brytyjskie firmy szukają nowych pracowników poza dużymi miastami" - komentuje Amanda Stansell z Glassdoor. "Coraz częściej ich biura zakładane są w mniejszych miastach i tam właśnie rekrutowane są lokalne talenty. Po części jest to spowodowane korzystnymi czynszami, wysokością wynagrodzenia i ogólną dostępnością" - podsumowywała.

Jakie więc miasta zostały uznane za najlepsze pod tym kątem? Slough ponownie zostało uznane za najlepsze miejsce do znalezienia pracy ze względu na dużą liczbę wolnych wakatów i ponadprzeciętne w brytyjskiej skali wynagrodzenie. Slough zostało w ten sposób wyróżnione już po raz trzeci. Miasto położone w hrabstwie Berkshire jest jednocześnie najbardziej zróżnicowanym etnicznie brytyjskim miastem poza obszarem Wielkiego Londynu.

GORĄCY TEMAT: Bezpłatne podpaski i tampony będą dostępne w miejscach publicznych - Szkocja przegłosowała projekt pomocy najbardziej potrzebującym

W 2017 roku biali Brytyjczycy stanowili zaledwie 34,5% mieszkańców miasta, a na ulicach Slough mówi się w ponad 150 językach całego świata. Polska diaspora jest tu silna. Nasi rodacy zaczęli się tu osiedlać już w latach 50. XX wieku, a po wejściu Polski do UE pojawiło się ich jeszcze więcej.

Cambridge, Gloucester, Guildford i Reading to inne miasta, które znalazły się w pierwszej piątce zestawienia. Doceniono je za łatwość znalezienia pracy, niskie koszty utrzymania, a także ogólne zadowolenie pracowników. Zasadniczo, pomiędzy Gloucester, Cambridge i Guildford można mówić o swoistym "złotym trójkącie" na "pracowniczej" mapie UK. W tym rejonie panuje pewna równowaga między dobrymi miejscami pracy i rozsądnymi kosztami utrzymania.