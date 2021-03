W jaki sposób rok lockdownu wpłynął na relacje z przyjaciółmi, partnerami i rodziną? Zobacz wyniki badania YouGov

Fot. Getty

W jaki sposób rok lockdownu zmienił nasze relacje z innymi ludźmi, a szczególnie nasze przyjaźnie i bliskie związki? Oto wyniki najnowszego badania YouGov.

W jednym z najnowszych badań YouGov sprawdzał, w jaki sposób pandemia i rok życia w ramach surowych ograniczeń, wpłynęły na relacje międzyludzkie. Badanie objęło przede wszystkim bliskie relacje - z rodziną, partnerem, przyjaciółmi.

W jaki sposób rok lockdownu wpłynął na relacje międzyludzkie?

Według badania YouGov większość mieszkańców UK odczuwa, że przez niemal rok lockdownu zbliżyło się zarówno do swojego partnera/partnerki, jak i do rodziny. Jednocześnie jednak przeważająca część badanych czuje się obecnie mniej związana ze swoimi przyjaciółmi, niż miało to miejsce przed pandemią.

Aż 75 proc. osób, które żyją w bliskim związku, stwierdziło, że obecnie czuje większą bliskość w relacji ze swoim partnerem/partnerką niż rok temu. Jedynie 13 proc. osób odpowiedziało, że przez ostatni rok oddaliło się od partnera. Ponadto, wśród mieszkańców UK, którzy mają żyjących bliskich krewnych, 58 proc. było zdania, że w czasie pandemii zacieśniły się więzy rodzinne. Przeciwnego zdania było 31 proc. respondentów.

Zgodnie z wynikami badania YouGov, odwrotna sytuacja zaistniała w odniesieniu do relacji przyjacielskich. Jak się okazuje, aż 61 proc. osób ma poczucie, że przez rok lockdownu ich relacje z przyjaciółmi wyraźnie się rozluźniły. Przeciwne odczucia miało około 30 proc. badanych. Stwierdzili oni, że pomimo surowych ograniczeń relacje z przyjaciółmi uległy zacieśnieniu.