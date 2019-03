W ciągu 25 lat w Anglii zabraknie wody, a susze będą coraz częstsze- ostrzega dyrektor brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska

- "Za około 25 lat krzywe linii [popytu i podaży] przetną się w miejscu przez niektórych zwanym 'szczękami śmierci' - czyli w punkcie, w którym nie będziemy mieli wystarczającej ilości wody, aby zaspokoić nasze potrzeby. Stanie się tak, chyba że podejmiemy [już teraz] działania w celu zmiany stanu rzeczy - powiedział James Bevan w rozmowie z "The Guardian".

- "Potrzebujemy, by marnotrawstwo wody stało się tak samo społecznie nieakceptowanym zachowaniem, jak dmuchanie papierosowym dymem w twarz dziecka lub wrzucanie plastikowych toreb do morza" - powiedział dyrektor Agencji Ochrony Środowiska.

Na konferencji prasowej, która odbyła się w połowie marca w Londynie, Bevan powiedział: - "Wszystkie przedsiębiorstwa wodne identyfikują to samo największe ryzyko: zmiany klimatu". Do 2040 roku większość okresów od czerwca do września ma być gorętsza i przyniesie gorsze susze niż fala upałów w 2018 roku, która doprowadziła do wzrostu cen warzyw i owoców na Wyspach.

Przyszłe susze mają być gorsze nawet niż te z 2003 roku, co spowoduje znaczne zwiększenie brytyjskiego zapotrzebowania na wodę. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych 25 lat w niektórych brytyjskich rzekach latem będzie około 50 - 80 proc. mniej wody niż obecnie.

Z drugiej strony, oczekuje się, że populacja Wielkiej Brytanii wzrośnie z 67 milionów do 75 milionów do 2050 roku, co również zwiększając popyt na wodę.

Dyrektor Agencji Ochrony Środowiska stwierdził jednak, że w ciągu 20 lat przeciętne dzienne zużycie wody przypadające na 140 osób może zostać zmniejszone o 100 litrów. Taka oszczędność byłaby możliwa dzięki bardziej wydajnemu wykorzystaniu wody w domach, ogrodach i zakładach produkcyjnych. Obecnie około jedna trzecia wody jest tracona z powodu nieszczelności lub marnotrawstwa.